Бельгия разрешила разблокировку активов в НРД
Бельгия разрешила разблокировать часть иностранных ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД) до 7 января 2023 г., заявил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.
«Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг. Сейчас НРД занимается вопросом осмысления, что дает это разрешение», — сообщил Чистюхин (цитата по «РИА Новости»).
Министерство финансов Люксембурга ранее также дало разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до санкций, введенных ЕС в отношении НРД.
3 июня же Евросоюз ввел против НРД блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.