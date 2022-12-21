Застрявшие в Clearstream бумаги российских инвесторов решили разморозить

Застрявшие в Clearstream бумаги российских инвесторов решили разморозитьМинфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку до 7 января
Часть замороженных бумаг российских инвесторов может быть разблокирована: министерство финансов Люксембурга опубликовало сообщение о выдаче генеральной лицензии Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу Мосбиржи). Документ позволяет разморозить активы, ценные бумаги и купонный доход инвесторов, которые зависли из-за санкций против НРД в международном депозитарии Clearstream. Лицензия разрешает перевести активы несанкционных инвесторов из НРД в другие места хранения.
В решении местного ведомства говорится, что размораживаются «определенные денежные средства и экономические ресурсы», которые принадлежат НРД. Времени у инвесторов немного: разрешение действует до 7 января 2023 г. включительно. Лицензия распространяется на активы НРД, которые учитывались в Clearstream до 3 июня (в этот день против НРД ввели санкции).