Застрявшие в Clearstream бумаги российских инвесторов решили разморозить

В решении местного ведомства говорится, что размораживаются «определенные денежные средства и экономические ресурсы», которые принадлежат НРД. Времени у инвесторов немного: разрешение действует до 7 января 2023 г. включительно. Лицензия распространяется на активы НРД, которые учитывались в Clearstream до 3 июня (в этот день против НРД ввели санкции).