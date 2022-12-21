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Застрявшие в Clearstream бумаги российских инвесторов решили разморозить

Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку до 7 января
Екатерина Литова Софья Шелудченко Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Часть замороженных бумаг российских инвесторов может быть разблокирована: министерство финансов Люксембурга опубликовало сообщение о выдаче генеральной лицензии Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу Мосбиржи). Документ позволяет разморозить активы, ценные бумаги и купонный доход инвесторов, которые зависли из-за санкций против НРД в международном депозитарии Clearstream. Лицензия разрешает перевести активы несанкционных инвесторов из НРД в другие места хранения.

В решении местного ведомства говорится, что размораживаются «определенные денежные средства и экономические ресурсы», которые принадлежат НРД. Времени у инвесторов немного: разрешение действует до 7 января 2023 г. включительно. Лицензия распространяется на активы НРД, которые учитывались в Clearstream до 3 июня (в этот день против НРД ввели санкции).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных