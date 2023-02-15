Минфин: вопрос повышения налогов для работающих за границей еще обсуждается
Вопрос повышения налогов для уехавших из страны граждан, которые продолжают работать на российские компании из-за границы, еще обсуждается, есть разные точки зрения, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Законопроект еще из правительства не вышел, дискуссия в правительстве не закончилась. По-прежнему есть разные точки зрения – 30% и 13%. Обсуждается, какие нормы должны быть сформулированы, какая ставка должна применяться. Этот вопрос не ушел с повестки, окончательного решения просто нет. Из правительства документ еще не вышел», – приводит его слова ТАСС.
Как сообщал ранее в этом месяце «Интерфакс», Минфин отказался от идеи менять правила налогообложения доходов уехавших граждан, которых российские компании официально перевели на удаленный режим работы. В то же время ведомство настаивает на необходимости в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с зарплаты дистанционных работников за рубежом.
В начале декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших с начала частичной мобилизации россиян. Он говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании.
25 декабря 2022 г. председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал отменить преференции уехавшим из РФ и ввести для них повышенную ставку налогообложения.