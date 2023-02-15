Минфин: вопрос повышения налогов для работающих за границей еще обсуждается

В начале декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших с начала частичной мобилизации россиян. Он говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании.