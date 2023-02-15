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Финансы

Минфин: вопрос повышения налогов для работающих за границей еще обсуждается

Ведомости

Вопрос повышения налогов для уехавших из страны граждан, которые продолжают работать на российские компании из-за границы, еще обсуждается, есть разные точки зрения, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Законопроект еще из правительства не вышел, дискуссия в правительстве не закончилась. По-прежнему есть разные точки зрения – 30% и 13%. Обсуждается, какие нормы должны быть сформулированы, какая ставка должна применяться. Этот вопрос не ушел с повестки, окончательного решения просто нет. Из правительства документ еще не вышел», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщал ранее в этом месяце «Интерфакс», Минфин отказался от идеи менять правила налогообложения доходов уехавших граждан, которых российские компании официально перевели на удаленный режим работы. В то же время ведомство настаивает на необходимости в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с зарплаты дистанционных работников за рубежом.

В начале декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших с начала частичной мобилизации россиян. Он говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании.

25 декабря 2022 г. председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал отменить преференции уехавшим из РФ и ввести для них повышенную ставку налогообложения.

Ранее по теме: Володин заявил, что более 60% покинувших Россию вернулись обратно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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