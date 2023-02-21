Путин: никто не пожалел тех, кто потерял свои деньги в зарубежных банках

По словам главы государства, после распада Советского Союза российская экономика стала ориентироваться на Запад, а российский бизнес, как и во всем остальном мире, был нацелен на извлечение прибыли – «быстрой и легкой», которую приносили продажи нефти, газа, металла и леса. «Никто не задумывался, а может, и возможности такой не было, вкладывать вдолгую, поэтому другие, более сложные отрасли, развивались слабо», – отметил Путин. Он подчеркнул, что нужно понимать, в каких условиях развивался крупный бизнес в России: все передовые технологии и более доступное финансирование было на Западе. «Естественно, и капиталы стали утекать туда же», – констатировал он.