Путин: никто не пожалел тех, кто потерял свои деньги в зарубежных банках
Простые граждане не пожалели тех бизнесменов, которые рассматривали Россию лишь как источник дохода и в итоге потеряли свои деньги в западных банках, заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
По словам главы государства, после распада Советского Союза российская экономика стала ориентироваться на Запад, а российский бизнес, как и во всем остальном мире, был нацелен на извлечение прибыли – «быстрой и легкой», которую приносили продажи нефти, газа, металла и леса. «Никто не задумывался, а может, и возможности такой не было, вкладывать вдолгую, поэтому другие, более сложные отрасли, развивались слабо», – отметил Путин. Он подчеркнул, что нужно понимать, в каких условиях развивался крупный бизнес в России: все передовые технологии и более доступное финансирование было на Западе. «Естественно, и капиталы стали утекать туда же», – констатировал он.
Президент сказал, что вместо того чтобы вкладывать средства в развитие технологий, создание новых рабочих мест в России, бизнесмены в том числе «тратились на зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость». За границу, «где богатства», перевозились дети – там они получали образование, там «их жизнь, их будущее». Путин заявил, что государству было сложно предотвратить такое развитие событий, потому что страна жила в «парадигме свободного рынка».
«Последние события показали, что образ Запада как тихой гавани, прибежища капиталов, оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли – их там просто ограбили, отняли даже законно заработанные средства», – отметил Путин.
Президент напомнил о том, как однажды в шутку сказал, что бизнесмены замучаются «пыль глотать и бегать по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги», и оказался прав.
«Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, и так далее и тому подобное. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», – добавил Путин.
С начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали российские активы – речь идет о 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства Банка России и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
В январе 2023 г. директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев в рамках дискуссии на площадке клуба «Валдай» «От заморозки к конфискации: риски для российских активов на Западе» отмечал, что разговоры о необходимости конфискации активов ведутся с марта 2022 г., но особых подвижек в этом вопросе пока нет.