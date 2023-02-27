Международные резервы России за неделю сократились на $6,9 млрд
Международные резервы России с 10 по 17 февраля сократились на $6,9 млрд и составили $582,1 млрд, следует из данных на сайте Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 17 февраля составил $582,1 млрд, сократившись за неделю на $6,9 млрд, или на 1,2%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении регулятора.
10 февраля международные резервы РФ составляли $589 млрд, а 3 февраля – $601 млрд. В январе они увеличились на 2,59% до $597,035 млрд (по состоянию на 1 февраля 2023 г.). На 1 февраля 2022 г. международные резервы составляли $630,207 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд.
В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер». Она подчеркивала, что планы некоторых стран изъять российские активы воспринимаются Москвой как «грубое посягательство на суверенную собственность» и вызовут соответствующую ответную реакцию.
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».