Брокеры предложили ЦБ расширить список инструментов для «неквалов»
В письме за подписью главы НАУФОР Алексея Тимофеева отмечается снижение интереса к фондовому рынку со стороны розничных инвесторов на фоне резко сузившегося спектра финансовых инструментов.
Брокеры, в частности, предлагают регулятору:
- разрешить непрофессиональным инвесторам покупать без тестов облигации эмитентов с рейтингом до А- включительно. Разрешенный сейчас уровень AAA в НАУФОР назвали «неоправданно высоким», отметив, что в сегментах с рейтингом АА и А представлены не менее надежные компании, например Альфа-банк и «Мегафон»;
расширить доступ к облигациям со структурным доходом. Брокеры отмечают, что такая мера не создаст рисков для инвесторов, если предусмотреть период охлаждения в десять дней;
снизить со 100 000 до 1000 руб. минимальную сумму инвестиций и стоимость одного инвестиционного пая закрытого ПИФа;
отменить действующий лимит в 600 000 руб. на покупку цифровых финансовых активов розничными инвесторами;
снизить требования к допуску иностранных ETF, чтобы инвесторы получили доступ к фондам из Гонконга.
В ЦБ отметили, что ответят на письмо «в установленном порядке».
В июле 2022 г. Банк России предложил увеличить размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, с 6 до 30 млн руб. в июле 2022 г. «Это соответствует мировой практике определения квалификации по имущественному статусу», — пояснили в ЦБ. В декабре 2022 г. «Коммерсантъ» сообщал о возможном снижении ценза до 20 млн руб.
Квалифицированные инвесторы могут без ограничений приобретать структурные облигации, иностранные акции, совершать маржинальные сделки, использовать другие сложные финансовые инструменты. Чтобы получить такой статус, нужно подходить под один из критериев: владеть не менее 6 млн руб. в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн руб. и соответствовать другим требованиям.
В декабре прошлого года ЦБ сообщал, что с октября 2021 г. по сентябрь 2022 г. в тестировании неквалифицированных инвесторов приняли участие 6,13 млн человек – почти четверть всех инвесторов в России, однако выполнить задания смогли лишь 1,92 млн человек. Доля неудачных и незавершенных попыток пройти тесты выросла с 48% в I квартале до 78% в III квартале 2022 г. Это объясняется, скорее всего, тем, что более опытные инвесторы проходили тестирование в первые месяцы после его запуска.