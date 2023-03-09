Брокеры предложили ЦБ расширить список инструментов для «неквалов»

В декабре прошлого года ЦБ сообщал, что с октября 2021 г. по сентябрь 2022 г. в тестировании неквалифицированных инвесторов приняли участие 6,13 млн человек – почти четверть всех инвесторов в России, однако выполнить задания смогли лишь 1,92 млн человек. Доля неудачных и незавершенных попыток пройти тесты выросла с 48% в I квартале до 78% в III квартале 2022 г. Это объясняется, скорее всего, тем, что более опытные инвесторы проходили тестирование в первые месяцы после его запуска.