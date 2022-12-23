ЦБ рассказал об итогах первого года тестирования неквалифицированных инвесторов
Банк России подвел итоги первого года тестирования неквалифицированных инвесторов, с октября 2021 г. по сентябрь в нем приняли участие 6,13 млн человек – почти четверть всех инвесторов в России, однако выполнить задания смогли лишь 1,92 млн человек, говорится в сообщении на сайте регулятора.
В ЦБ пояснили, что часть из выполнивших задания инвесторов проходили тесты сразу по нескольким финансовым инструментам, общее число тестов достигло 4,68 млн, более половины из них (55%) были выполнены с первой попытки. Однако сразу для 24% тестов некоторым инвесторам понадобилось четыре и более попыток: это тесты об особенностях и рисках российских акций, не входящих в котировальные списки, иностранных акций, а также сделок с плечом.
«Доля неудачных и незавершенных попыток пройти тесты выросла с 48% в I квартале до 78% в III квартале 2022 года. Это может объясняться тем, что более опытные инвесторы, вероятно, проходили тестирование в первые месяцы после его запуска», – отметили в ЦБ, обратив внимание на то, что с сентября стало сложнее пройти тест, просто перебирая возможные ответы.
Регулятор также отметил, что инвесторы, которым не удалось сдать тест на использование сложных финансовых инструментов, как правило, отказывались от их приобретения и практически не пользовались возможностью совершить желаемую сделку на ограниченную сумму – т.н. «последним словом».
«Таким образом, до введения тестирования инвесторы зачастую приобретали те финансовые инструменты, риски и характеристики которых им не в полной мере понятны. Тестирование не позволило принимать более осознанное решение и уберегло инвесторов от сделок с высокорисковыми инструментами, которые могли причинить им убытки», – прокомментировал результаты исследования начальник управления службы по защите прав потребителей ЦБ Петр Ломакин.
Мониторинг был проведен НАУФОР и НФА по заказу Банка России.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил о возможном снижении ценза для инвесторов для получения статуса квалифицированного инвестора до 20 млн руб. Изначально Банк России настаивал на повышении ценза в пять раз — с 6 млн до 30 млн руб. Квалинвесторы могут без ограничений приобретать структурные облигации, иностранные акции, совершать маржинальные сделки, использовать другие сложные финансовые инструменты. Чтобы получить такой статус, нужно подходить под один из критериев: владеть не менее 6 млн руб. в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн руб. и соответствовать другим требованиям.
В ЦБ назвали имущественный ценз «не самым эффективным» критерием. Регулятор отметил, что в будущем планируется включить в список критериев любое экономическое образование, которое получено в государственном вузе. Также ЦБ ранее анонсировал создание единого реестра квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, которые прошли тестирование, чтобы после смены брокера клиентам не нужно было проходить его заново.