ЦБ рассказал об итогах первого года тестирования неквалифицированных инвесторов

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил о возможном снижении ценза для инвесторов для получения статуса квалифицированного инвестора до 20 млн руб. Изначально Банк России настаивал на повышении ценза в пять раз — с 6 млн до 30 млн руб. Квалинвесторы могут без ограничений приобретать структурные облигации, иностранные акции, совершать маржинальные сделки, использовать другие сложные финансовые инструменты. Чтобы получить такой статус, нужно подходить под один из критериев: владеть не менее 6 млн руб. в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн руб. и соответствовать другим требованиям.