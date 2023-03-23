В Госдуме анонсировали принятие закона о цифровом рубле

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах начнется после того, как будет принята законодательная и нормативная база. Регулятор напомнил, что в пилотном тестировании участвовать будет ограниченное число клиентов 13 банков. Будут протестированы такие базовые операции, как открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе ЦБ, его пополнение, переводы между гражданами и др.