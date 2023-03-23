В Госдуме анонсировали принятие закона о цифровом рубле
Закон о цифровом рубле планируется принять в апреле, уже в мае он начнет действовать, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Российском форуме финансового рынка.
«Он [закон о цифровом рубле] сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать. Соответственно, у нас цифровой рубль тоже станет реальным», – сказал Аксаков (цит. по «РИА Новости»).
16 марта в первом чтении Госдумой был принят пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля. В постановлении отмечалось, что ко второму чтению авторы инициативы должны учесть необходимость защиты прав субъектов персональных данных при обработке этих данных на платформе цифрового рубля. Поправки следует представить к 14 апреля.
Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы.
Вместе с основным законопроектом авторы предлагают внести изменения в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке и нормы, определяющие содержание договора цифрового кошелька, порядок и особенности его заключения. Также поправки регулируют вопросы, связанные со списанием цифровых рублей с такого счета.
Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах начнется после того, как будет принята законодательная и нормативная база. Регулятор напомнил, что в пилотном тестировании участвовать будет ограниченное число клиентов 13 банков. Будут протестированы такие базовые операции, как открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе ЦБ, его пополнение, переводы между гражданами и др.
В мае прошлого года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ планирует тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах в апреле 2023 г. Тогда же отмечалось, что для этого также понадобится оперативно принять изменения в законодательство.