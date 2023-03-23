Газета
Финансы

В Госдуме анонсировали принятие закона о цифровом рубле

Ведомости

Закон о цифровом рубле планируется принять в апреле, уже в мае он начнет действовать, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Российском форуме финансового рынка.

«Он [закон о цифровом рубле] сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать. Соответственно, у нас цифровой рубль тоже станет реальным», – сказал Аксаков (цит. по «РИА Новости»).

16 марта в первом чтении Госдумой был принят пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля. В постановлении отмечалось, что ко второму чтению авторы инициативы должны учесть необходимость защиты прав субъектов персональных данных при обработке этих данных на платформе цифрового рубля. Поправки следует представить к 14 апреля.

Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы.

Вместе с основным законопроектом авторы предлагают внести изменения в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке и нормы, определяющие содержание договора цифрового кошелька, порядок и особенности его заключения. Также поправки регулируют вопросы, связанные со списанием цифровых рублей с такого счета.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах начнется после того, как будет принята законодательная и нормативная база. Регулятор напомнил, что в пилотном тестировании участвовать будет ограниченное число клиентов 13 банков. Будут протестированы такие базовые операции, как открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе ЦБ, его пополнение, переводы между гражданами и др.

В мае прошлого года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ планирует тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах в апреле 2023 г. Тогда же отмечалось, что для этого также понадобится оперативно принять изменения в законодательство.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных