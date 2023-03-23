Мишустин заявил о работе всех карт банков в России, несмотря на санкции

Во время выступления Мишустин отметил, что в прошлом году по России и ее народу был нанесен сильнейший в современной истории страны санкционный удар. В частности, западные страны попытались обрушить российскую финансовую систему, чтобы россияне не могли воспользоваться банковскими картами, а также нарушить экономические и хозяйственные связи, отметил премьер. Западные компании под давлением своих властей уходили из России, неся огромные убытки и «выбрасывая на улицу» российских сотрудников, чтобы, в том числе, спровоцировать массовую безработицу и радикально снизить качество жизни, добавил он.