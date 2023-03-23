Мишустин заявил о работе всех карт банков в России, несмотря на санкции
Все банковские карты в России работают, несмотря на санкции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г. По его словам, удалость сохранить устойчивость банковского сектора.
«Оплата товаров, услуг, переводы проходят как и раньше. Все банковские карты в России, которыми пользовались, – работают. Удалось уменьшить и инфляционное давление. Сохранить устойчивость банковского сектора», – сказал он.
Российский премьер также отметил, что благодаря быстрым и четким действиям ЦБ РФ была нормализирована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынка. «Мы избежали внешней блокировки торговых операций внутри страны. Во многом за счет ранее выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктуры. А замещение доллара и евро в нашей внешней торговле позволило расширить операции с дружественными государствами», – добавил Мишустин.
Во время выступления Мишустин отметил, что в прошлом году по России и ее народу был нанесен сильнейший в современной истории страны санкционный удар. В частности, западные страны попытались обрушить российскую финансовую систему, чтобы россияне не могли воспользоваться банковскими картами, а также нарушить экономические и хозяйственные связи, отметил премьер. Западные компании под давлением своих властей уходили из России, неся огромные убытки и «выбрасывая на улицу» российских сотрудников, чтобы, в том числе, спровоцировать массовую безработицу и радикально снизить качество жизни, добавил он.
За 2022 г. количество выпущенных в России карт платежной системы «Мир» составило 182,3 млн, увеличившись за год на 60%. В начале марта 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».