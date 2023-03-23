В Сбербанке рассказали о мошеннической схеме с возвратом денег за онлайн заказы

Чтобы избежать такой ситуации, в банке рекомендуют не вступать в диалог со злоумышленником и связаться с компанией, в которой и был оформлен «возврат». В частности, рекомендуется не использовать один и тот же пароль на разных сайтах и придумывать сложные пароли, а также настроить двухфакторную идентификацию.