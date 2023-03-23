В Сбербанке рассказали о мошеннической схеме с возвратом денег за онлайн заказы
Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с возвратом денег за товары, которые якобы были оформлены клиентом в интернет-магазинах. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
«Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина – просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. "Сотрудник" даёт реквизиты для перевода. И если отправить средства – то уйдут они в кошелёк мошенников», – рассказали в «Сбере».
На самом деле мошенники взламывают личный кабинет пользователя и делают возврат средств, пытаясь позже «выманить» деньги под предлогом «возврата по ошибке», пояснили в представительстве.
Чтобы избежать такой ситуации, в банке рекомендуют не вступать в диалог со злоумышленником и связаться с компанией, в которой и был оформлен «возврат». В частности, рекомендуется не использовать один и тот же пароль на разных сайтах и придумывать сложные пароли, а также настроить двухфакторную идентификацию.
В октябре 2022 г. Сбербанк предупреждал о схеме мошенничества, при которой клиенты получают письма с угрозой блокировки от различных онлайн-сервисов. Тогда в пресс-службе рассказали, что злоумышленники рассылают письма от имени разных сервисов с сообщением о блокировке, чтобы спровоцировать клиента на телефонный разговор. После звонка «оператор» начинает убеждать их в необходимости сообщить данные банковской карты, скачать стороннее приложение и т.д.