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Финансы

В Сбербанке рассказали о мошеннической схеме с возвратом денег за онлайн заказы

Ведомости

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с возвратом денег за товары, которые якобы были оформлены клиентом в интернет-магазинах. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

«Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина – просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. "Сотрудник" даёт реквизиты для перевода. И если отправить средства – то уйдут они в кошелёк мошенников», – рассказали в «Сбере».

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На самом деле мошенники взламывают личный кабинет пользователя и делают возврат средств, пытаясь позже «выманить» деньги под предлогом «возврата по ошибке», пояснили в представительстве.

Чтобы избежать такой ситуации, в банке рекомендуют не вступать в диалог со злоумышленником и связаться с компанией, в которой и был оформлен «возврат». В частности, рекомендуется не использовать один и тот же пароль на разных сайтах и придумывать сложные пароли, а также настроить двухфакторную идентификацию.

В октябре 2022 г. Сбербанк предупреждал о схеме мошенничества, при которой клиенты получают письма с угрозой блокировки от различных онлайн-сервисов. Тогда в пресс-службе рассказали, что злоумышленники рассылают письма от имени разных сервисов с сообщением о блокировке, чтобы спровоцировать клиента на телефонный разговор. После звонка «оператор» начинает убеждать их в необходимости сообщить данные банковской карты, скачать стороннее приложение и т.д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных