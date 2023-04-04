Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля прошлого года
Курс евро на Мосбирже превысил 86 руб. впервые с 15 апреля 2022 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.
К 7:10 мск курс евро составил 86,0075 руб. Уже к 7:30 валюта замедлила рост и находилась на уровне 85,93 руб. Затем к 8:05 курс евро вновь прибавил до 86,19 руб.
Курс доллара также демонстрирует рост. К 7:54 он находился на уровне 78,85 руб., прибавив с открытия 0,15%. Курс доллара достиг 79 руб. впервые с апреля 2022 г. к 8:10 мск.
Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения западных санкций против России. Своего максимума евро достиг 9 марта на уровне 127,425 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.
В итоге рубль начал устойчиво укрепляться, достигнув 30 июня минимума к евро на уровне 53,85 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась: к концу ноября евро торговался уже по 63 руб. Резкое падение рубля началось в декабре. К концу месяца евро подскочил до 75,65 руб., свидетельствуют данные Банка России.