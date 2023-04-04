Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля прошлого года

Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения западных санкций против России. Своего максимума евро достиг 9 марта на уровне 127,425 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.