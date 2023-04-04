Газета
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля прошлого года

Ведомости

Курс евро на Мосбирже превысил 86 руб. впервые с 15 апреля 2022 г. Об этом свидетельствуют данные торгов. 

К 7:10 мск курс евро составил 86,0075 руб. Уже к 7:30 валюта замедлила рост и находилась на уровне 85,93 руб. Затем к 8:05 курс евро вновь прибавил до 86,19 руб.

Курс доллара также демонстрирует рост. К 7:54 он находился на уровне 78,85 руб., прибавив с открытия 0,15%. Курс доллара достиг 79 руб. впервые с апреля 2022 г. к 8:10 мск.

Курс евро стремительно растет последние несколько недель. 30 марта стоимость валюты превысила 84 руб. впервые с 20 апреля 2022 г. Доллар достиг 78 руб. накануне, 3 апреля.

Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения западных санкций против России. Своего максимума евро достиг 9 марта на уровне 127,425 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета. 

В итоге рубль начал устойчиво укрепляться, достигнув 30 июня минимума к евро на уровне 53,85 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась: к концу ноября евро торговался уже по 63 руб. Резкое падение рубля началось в декабре. К концу месяца евро подскочил до 75,65 руб., свидетельствуют данные Банка России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных