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Курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с апреля прошлого года

Ведомости

Курс доллара на Мосбирже превысил 78 руб. впервые с 20 апреля 2022 г., следует из данных торговой площадки.

По данным на 14:15 мск, курс доллара поднялся до 78,23 руб. (+0,81%), а курс евро к 14:22 – превысил 85 руб. (+0,8%). Индекс РТС снизился на 0,18% до 994,8 пункта. Индекс Мосбиржи вырос до 2,469 пункта (+0,78%).

Ранее «Ведомости» со ссылкой на макроэкономический прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА» писали, что среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, а в пессимистичном – 80 руб./$. Опыт прошлого года показывает, что в условиях ограниченных возможностей по смягчению курсовых колебаний они могут быть очень широкими – в базовом сценарии возможен коридор от 65 до 85 руб./$, отметил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Ранее по теме: «Эксперт РА» ожидает средний курс доллара в 2023 году на уровне 75 рублей

Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне специальной военной операции на Украине и введения западных санкций против России. Своего максимума доллар достигал 10 марта на уровне 121,5 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.

В итоге рубль начал устойчиво укрепляться, достигнув 29 июня минимума к доллару на уровне 50,01 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась – к концу ноября доллар торговался уже по 61 руб. Резкое падение рубля началось в декабре: к концу месяца доллар подскочил до 69,9 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных