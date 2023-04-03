Курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с апреля прошлого года

Ранее «Ведомости» со ссылкой на макроэкономический прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА» писали, что среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, а в пессимистичном – 80 руб./$. Опыт прошлого года показывает, что в условиях ограниченных возможностей по смягчению курсовых колебаний они могут быть очень широкими – в базовом сценарии возможен коридор от 65 до 85 руб./$, отметил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.