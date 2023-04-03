Курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с апреля прошлого года
Курс доллара на Мосбирже превысил 78 руб. впервые с 20 апреля 2022 г., следует из данных торговой площадки.
По данным на 14:15 мск, курс доллара поднялся до 78,23 руб. (+0,81%), а курс евро к 14:22 – превысил 85 руб. (+0,8%). Индекс РТС снизился на 0,18% до 994,8 пункта. Индекс Мосбиржи вырос до 2,469 пункта (+0,78%).
Ранее «Ведомости» со ссылкой на макроэкономический прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА» писали, что среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, а в пессимистичном – 80 руб./$. Опыт прошлого года показывает, что в условиях ограниченных возможностей по смягчению курсовых колебаний они могут быть очень широкими – в базовом сценарии возможен коридор от 65 до 85 руб./$, отметил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.
Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне специальной военной операции на Украине и введения западных санкций против России. Своего максимума доллар достигал 10 марта на уровне 121,5 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.
В итоге рубль начал устойчиво укрепляться, достигнув 29 июня минимума к доллару на уровне 50,01 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась – к концу ноября доллар торговался уже по 61 руб. Резкое падение рубля началось в декабре: к концу месяца доллар подскочил до 69,9 руб.