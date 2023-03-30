Курс евро на Мосбирже превысил 84 рубля впервые с апреля

По данным на 15:20 мск евро достиг 84,02 руб., а к 15:30 мск курс ускорил рост и находился на уровне 84,07 руб. Доллар в 15:20 достиг 77,2 руб., а по состоянию на 15:30 курс замедлился до 77,09 руб.