Минфин выплатил купон по евробондам со сроком погашения в 2042 году
Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям со сроком погашения в 2042 г., сообщила пресс-служба ведомства.
«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 г. в сумме 6,6 млрд руб. (эквивалент $84,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – говорится в сообщении.
22 июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минфин должен исполнять свои обязательства по гособлигациям в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте. Деньги будут перечислять в Национальный расчетный депозитарий на счета типа «И». Для получения выплат иностранным держателям нужно будет предоставить в правительство документы о владельце бумаг, а также дать письменный отказ от претензий к эмитенту по выплате.
Ранее Банк России сообщил, что внешний долг России за 2022 г. сократился на 21,1% ($101,8 млрд), составив на 1 января этого года $380,5 млрд. Внешний долг ЦБ и банков в 2022 г. сократился на $21,2 млрд до $93,4 млрд, а федеральных органов управления – на $17,2 млрд до $46,1 млрд. При этом уменьшение зафиксировано по суверенным ценным бумагам, номинированным как в рублях (на $13,4 млрд), так и в иностранной валюте (на $3,7 млрд).
Как писали ранее «Ведомости», общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 г. выросла до 22,8 трлн руб. с 20,9 трлн по итогам 2021 г. Расходы на его обслуживание за январь – декабрь 2022 г. составили 1,33 трлн руб., или около 4% от всех трат федерального бюджета.