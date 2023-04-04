Минфин выплатил купон по евробондам со сроком погашения в 2042 году

Ранее Банк России сообщил, что внешний долг России за 2022 г. сократился на 21,1% ($101,8 млрд), составив на 1 января этого года $380,5 млрд. Внешний долг ЦБ и банков в 2022 г. сократился на $21,2 млрд до $93,4 млрд, а федеральных органов управления – на $17,2 млрд до $46,1 млрд. При этом уменьшение зафиксировано по суверенным ценным бумагам, номинированным как в рублях (на $13,4 млрд), так и в иностранной валюте (на $3,7 млрд).