Костин заявил о планах по объединению брокеров ВТБ и «Открытия»
В рамках слияния финансовых групп ВТБ и «ФК Открытие» входят планы по объединению брокерских компаний, которые принадлежат каждой из групп – «ВТБ Мои Инвестиции» и «Открытие Инвестиции». Об этом «РБК Инвестициям» сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Конечно, конечно», - ответил Костин на вопрос о том, есть ли решение по объединению вышеуказанных брокеров.
«Будет когда-нибудь, конечно, обязательно. У нас есть план объединения [финансовых групп], и мы по нему идем. Я сейчас вам навскидку не скажу. Мы полтора года отвели на все про все для полной консолидации бизнеса. Вот в рамках этого [произойдет объединение брокеров]. Это в целом я имею в виду, что полтора года мы себе оцениваем как план для полной реорганизации. Конкретно [по брокерским компаниям] я вам сейчас не назову дату», - пояснил Костин.
Как рассказал источник «РБК Инвестиций» в «Открытие Инвестициях», возможны как минимум два варианта объединения брокеров. Первый – полный перевод клиентов «Открытие Инвестиций» в «ВТБ Мои Инвестиции» и их дальнейшая поддержка на технической базе ВТБ. Второй – клиенты остаются в «Открытие Инвестициях», обсуждаться будет не их миграция, а присоединение брокера к ВТБ в форме реорганизации. Источник «РБК Инвестиций» допустил, что бренд «Открытие Инвестиции» может уйти с рынка при осуществлении любого из сценариев. Но это потребует нескольких лет, не исключил он.
По его оценкам, сроки объединения брокеров примерно совпадают со сроками объединения финансовых групп в целом.
22 декабря 2022 г. стало известно, что ЦБ России продаст принадлежащий ему «ФК Открытие» госбанку ВТБ за 340 млрд руб. В рамках сделки ВТБ должен был заплатить за «ФК Открытие» 233,1 млрд руб. денежными средствами, а 106,9 млрд руб. – внести в виде ОФЗ. Вскоре ВТБ выкупил у ЦБ 100% акций «ФК Открытие».
Тогда в пресс-службе «ФК Открытие» уточняли, что интеграция бизнеса займет до года и в 2023 г. банк продолжит работать, выполняя утвержденный наблюдательным советом бизнес-план и задачи по развитию. Но в феврале этого года Костин говорил, что интеграция «ФК Открытие» в структуру группы ВТБ займет не менее полутора-двух лет.