Костин заявил о планах по объединению брокеров ВТБ и «Открытия»

«Будет когда-нибудь, конечно, обязательно. У нас есть план объединения [финансовых групп], и мы по нему идем. Я сейчас вам навскидку не скажу. Мы полтора года отвели на все про все для полной консолидации бизнеса. Вот в рамках этого [произойдет объединение брокеров]. Это в целом я имею в виду, что полтора года мы себе оцениваем как план для полной реорганизации. Конкретно [по брокерским компаниям] я вам сейчас не назову дату», - пояснил Костин.