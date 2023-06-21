Путин разрешил продажу российской «дочки» чешского J&T Banka холдингу «Бюрократ»
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил банковскому холдингу «Бюрократ» приобрести российскую «дочку» чешского J&T Banka.
В соответствии с документом «Бюрократ» – владелец «Реалист банка» – сможет приобрести 127 млн обыкновенных акций «Джей энд Ти банк», которые принадлежат J&T Banka, а также 70 000 привилегированных акций, принадлежащих J&T Finance Group SE.
Реалист банк прокомментировал получение разрешения президента, заявив, что «покупка позволит найти новый вектор для развития и усиления накопленного опыта "Джей энд Ти банка", а также усилит позиции "Реалист банка" на рынке финансовых услуг». Банк пообещал сохранить все обязательства и обеспечивать бесперебойный сервис для клиентов «Джей энд Ти банка».
В октябре прошлого года Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале без специального разрешения. Список сформирован в исполнение августовского указа президента о запрете до конца года сделок с долями иностранцев из «недружественных стран», куда помимо банков вошли российские стратегические предприятиях и компании ТЭКа.
В перечень вошли Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).
Через месяц президент выдал первое разрешение на продажу «дочки» иностранного банка: «АвтоВАЗ» получил право на выкуп российского банка «РН банк», которым управляли альянс Renault — Nissan и дочка итальянской группы Unicredit. Автоконцерн получил разрешение на покупку холдинговой структуры BARN B. V., через которую партнеры управляют «РН банком». Сегодня, 21 июня, стало известно, что АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке «РН банка».