Путин разрешил продажу российской «дочки» чешского J&T Banka холдингу «Бюрократ»

В октябре прошлого года Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале без специального разрешения. Список сформирован в исполнение августовского указа президента о запрете до конца года сделок с долями иностранцев из «недружественных стран», куда помимо банков вошли российские стратегические предприятиях и компании ТЭКа.