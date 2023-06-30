Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

В декабре прошлого года акционеры компании не утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2022 г. в размере 2,6 руб. на одну акцию. «Компания предполагает, что данное решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью», – говорилось тогда в пресс-релизе.