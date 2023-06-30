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Финансы

Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Ведомости

Акционеры ПАО «НЛМК» на годовом общем собрании 30 июня решили не выплачивать дивиденды за 2022 г., сообщила пресс-служба компании. Ранее такую рекомендацию дал совет директоров НЛМК.

«Акционеры ПАО «НЛМК» на состоявшемся 30 июня 2023 г. годовом общем собрании в соответствии с рекомендацией совета директоров приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 г.», – говорится в сообщении.

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В декабре прошлого года акционеры компании не утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2022 г. в размере 2,6 руб. на одну акцию. «Компания предполагает, что данное решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью», – говорилось тогда в пресс-релизе.

По итогам 2021 г. НЛМК также не выплачивал дивиденды. Последний раз выплата осуществлялась за III квартал 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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