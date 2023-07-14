Правительство Казахстана разрешило банкам вывозить наличные рубли для конвертации

В марте прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий вывозить из республики наличную иностранную валюту в размере более $10 000. Помимо этого из республики был запрещен вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и выше. Позднее с 15 июля по 31 августа того же года банкам временно разрешили вывоз наличных рублей. Тогда ЦБ республики отмечал, что в стране накопилось большое количество рублей из-за значительного объема приграничной торговли, а также свободного перемещения жителей между странами.