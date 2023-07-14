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Финансы

Правительство Казахстана разрешило банкам вывозить наличные рубли для конвертации

Ведомости

Правительство Казахстана разрешило банкам республики временный вывоз наличных российских рублей, постановление об этом подписал премьер-министр страны Алихан Смаилов.

«Разрешить банкам второго уровня (т.е. всем коммерческим банкам – "Ведомости".) Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей», – говорится в документе.

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Мера действует до 1 января 2024 г. В пояснительной записке к проекту постановления ранее отмечалось, что вывоз наличных рублей следует временно разрешить для их конвертации в безналичную форму и пополнения корреспондентских счетов в иностранных банках.

В марте прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий вывозить из республики наличную иностранную валюту в размере более $10 000. Помимо этого из республики был запрещен вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и выше. Позднее с 15 июля по 31 августа того же года банкам временно разрешили вывоз наличных рублей. Тогда ЦБ республики отмечал, что в стране накопилось большое количество рублей из-за значительного объема приграничной торговли, а также свободного перемещения жителей между странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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