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Финансы

Токаев запретил вывоз из Казахстана иностранной валюты суммой выше $10 000

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий вывозить из республики наличную иностранную валюту в размере более $10 000, следует из материалов на сайте главы государства.

«В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан постановляю: запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза», — говорится в тексте указа.

Помимо этого из республики запрещен вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и выше, инвестиционных монет из золота Altyn Barys и из серебра Kumis Barys, которые выпускаются Национальным банком страны. Указ вступил в силу в день его официального опубликования.

Ранее аналогичный указ подписал президент России Владимир Путин: со 2 марта запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту на сумму более $10 000. Вдобавок, с 1 марта российским компаниям и гражданам запрещено зачислять валюту на свои счета и вклады за рубежом, а также проводить валютные операции с электронными кошельками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных