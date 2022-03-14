Токаев запретил вывоз из Казахстана иностранной валюты суммой выше $10 000
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий вывозить из республики наличную иностранную валюту в размере более $10 000, следует из материалов на сайте главы государства.
«В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан постановляю: запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза», — говорится в тексте указа.
Помимо этого из республики запрещен вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и выше, инвестиционных монет из золота Altyn Barys и из серебра Kumis Barys, которые выпускаются Национальным банком страны. Указ вступил в силу в день его официального опубликования.
Ранее аналогичный указ подписал президент России Владимир Путин: со 2 марта запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту на сумму более $10 000. Вдобавок, с 1 марта российским компаниям и гражданам запрещено зачислять валюту на свои счета и вклады за рубежом, а также проводить валютные операции с электронными кошельками.