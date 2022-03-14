Токаев запретил вывоз из Казахстана иностранной валюты суммой выше $10 000

Помимо этого из республики запрещен вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и выше, инвестиционных монет из золота Altyn Barys и из серебра Kumis Barys, которые выпускаются Национальным банком страны. Указ вступил в силу в день его официального опубликования.