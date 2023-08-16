ЦБ отменил до конца года ограничение к ПСК по потребкредитам
Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать с 16 августа до конца года полную стоимость кредита (ПСК) по потребительским кредитам и отдельным видам займов, сообщается на сайте регулятора.
ПСК выражается в процентах и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку. Ее предельное среднерыночное значение рассчитывает и устанавливает ЦБ, но с 1 июля в МФО оно ограничено законом в 292% годовых.
Так, для банков ПСК не будет ограничена до конца года по всем категориям потребительских кредитов, для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – по всем категориям потребительских займов.
Для МФО ПСК не будет ограничиваться потребительским займам, обеспеченным ипотекой, а также POS-займам. При этом ограничения сохраняются по остальным категориям ПСК МФО и по всем категориям для ломбардов, подчеркивает ЦБ.
«Срок действия моратория определен таким образом, чтобы дать участникам рынка достаточно времени для адаптации к изменившимся условиям, а также учитывает лаг между кварталом определения референсной ПСК и кварталом ее применения, который составляет два квартала», – пояснил регулятор.
ЦБ считает, что решение временно отменить ограничение даст кредиторам «возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок» к повышению ключевой ставки. Кроме того этот шаг позволит быстрее ограничить проинфляционные риски и повысить эффективность трансмиссионного механизма ДКП и «ускорит влияние решений Банка России на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования».
Регулятор также подчеркнул, что выдача банками кредитов по высоким ставкам продолжат сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам и установленное законом требование о предельной ежедневной процентной ставке.
Закон о снижении предельной ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам с 1% до 0,8% вступил в силу с 1 июля. Согласно закону, подписанному президентом в декабре 2022 г., помимо снижения максимальной процентной ставки изменяется предельный лимит задолженности по договору займа сроком до одного года – до 130% от суммы основного долга. Ранее он составлял 150%.
Ранее ограничение процентной ставки по кредитам и займам ввели в январе 2018 г. Сначала ограничение было 2% в день, затем 1,5%, а с июля 2019 г. – не более 1% в день, или 365% годовых. Такие высокие ставки действуют для микрозаймов, которые выдают МФО: до 30 дней («до зарплаты») и среднесрочных займов от 30 до 365 дней.