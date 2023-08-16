ЦБ отменил до конца года ограничение к ПСК по потребкредитам

Ранее ограничение процентной ставки по кредитам и займам ввели в январе 2018 г. Сначала ограничение было 2% в день, затем 1,5%, а с июля 2019 г. – не более 1% в день, или 365% годовых. Такие высокие ставки действуют для микрозаймов, которые выдают МФО: до 30 дней («до зарплаты») и среднесрочных займов от 30 до 365 дней.