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Финансы

ЦБ отменил до конца года ограничение к ПСК по потребкредитам

Ведомости

Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать с 16 августа до конца года полную стоимость кредита (ПСК) по потребительским кредитам и отдельным видам займов, сообщается на сайте регулятора.

ПСК выражается в процентах и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку. Ее предельное среднерыночное значение рассчитывает и устанавливает ЦБ, но с 1 июля в МФО оно ограничено законом в 292% годовых. 

Так, для банков ПСК не будет ограничена до конца года по всем категориям потребительских кредитов, для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – по всем категориям потребительских займов. 

Для МФО ПСК не будет ограничиваться потребительским займам, обеспеченным ипотекой, а также POS-займам. При этом ограничения сохраняются по остальным категориям ПСК МФО и по всем категориям для ломбардов, подчеркивает ЦБ.

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«Срок действия моратория определен таким образом, чтобы дать участникам рынка достаточно времени для адаптации к изменившимся условиям, а также учитывает лаг между кварталом определения референсной ПСК и кварталом ее применения, который составляет два квартала», – пояснил регулятор.

ЦБ считает, что решение временно отменить ограничение даст кредиторам «возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок» к повышению ключевой ставки. Кроме того этот шаг позволит быстрее ограничить проинфляционные риски и повысить эффективность трансмиссионного механизма ДКП и «ускорит влияние решений Банка России на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования».

Регулятор также подчеркнул, что выдача банками кредитов по высоким ставкам продолжат сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам и установленное законом требование о предельной ежедневной процентной ставке.

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Закон о снижении предельной ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам с 1% до 0,8% вступил в силу с 1 июля. Согласно закону, подписанному президентом в декабре 2022 г., помимо снижения максимальной процентной ставки изменяется предельный лимит задолженности по договору займа сроком до одного года – до 130% от суммы основного долга. Ранее он составлял 150%.

Ранее ограничение процентной ставки по кредитам и займам ввели в январе 2018 г. Сначала ограничение было 2% в день, затем 1,5%, а с июля 2019 г. – не более 1% в день, или 365% годовых. Такие высокие ставки действуют для микрозаймов, которые выдают МФО: до 30 дней («до зарплаты») и среднесрочных займов от 30 до 365 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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