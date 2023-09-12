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Финансы

Греф: текущий курс рубля не соответствует фундаментальному

Ведомости

Курс рубля является волатильным и не соответствует фундаментальному, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас сегодня все хорошо с платежным балансом, и тем не менее курс является очень волатильным и находится на уровнях, которые явно не соответствуют фундаментальной стоимости рубля», – сказал он.

Он добавил, что «никогда не был сторонником валютного регулирования», так как меры валютного контроля «легко обходятся». Греф также согласился с предправления ВТБ Андреем Костиным об утечке капитала через рублевые активы. По его словам, сейчас сформировался очень большой внебиржевой рынок «за пределами нашей юрисдикции». 

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«Поэтому происходит рублевая утечка и там, собственно говоря, происходит внебиржевая торговля. Надо внимательно смотреть. что с этим можно и нужно делать, мы свои предложения направили по этой части. Но моя практика показывает, что административные меры такие не очень хороши», – сказал он и отметил, что «здесь нужен комплекс» мер.

В июле Греф назвал курс рубля «поплавком», который отражает состояние российской экономики. Он отмечал, что в России «рыночный курс, а не бесконтрольный».

Ранее по теме: Костин допустил сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 12%

На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Греф заявил, что не ожидает повышения ставки, так как с момента прошлого повышения прошло «слишком мало времени». Ближайшее заседание совета директоров ЦБ планируется 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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