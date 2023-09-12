Греф: текущий курс рубля не соответствует фундаментальному

«Поэтому происходит рублевая утечка и там, собственно говоря, происходит внебиржевая торговля. Надо внимательно смотреть. что с этим можно и нужно делать, мы свои предложения направили по этой части. Но моя практика показывает, что административные меры такие не очень хороши», – сказал он и отметил, что «здесь нужен комплекс» мер.