Костин допустил сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 12%
Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 12%, считает председатель правления ВТБ Андрей Костин.
«Я думаю, что с учётом нынешней тенденции к стабилизации [национальной валюты] и снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока от повышения ставки [на ближайшем заседании]. Мне кажется, она останется», – сказал Костин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он добавил, что меры и риторика ЦБ «сказывается, и спекулянты стали аккуратнее работать».
15 августа Банк России, на фоне ослабления рубля, принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. В регуляторе объяснили решение усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего повышения ставки.
11 сентября помощник президента РФ Максим Орешкин заявил на ВЭФ, что пик ослабления курса рубля пройден, а в ближайшие месяцы образуется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов. Он пояснил, что избыток образуется ввиду снижения объемов импорта товаров и услуг и повышения ключевой ставки.