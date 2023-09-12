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Экономика

Костин допустил сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 12%

Ведомости

Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 12%, считает председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Я думаю, что с учётом нынешней тенденции к стабилизации [национальной валюты] и снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока от повышения ставки [на ближайшем заседании]. Мне кажется, она останется», – сказал Костин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он добавил, что меры и риторика ЦБ «сказывается, и спекулянты стали аккуратнее работать».

Эксперты назвали пределы укрепления рубля

Пик ослабления курса пройден, заявил помощник президента Максим Орешкин

15 августа Банк России, на фоне ослабления рубля, принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. В регуляторе объяснили решение усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего повышения ставки.

11 сентября помощник президента РФ Максим Орешкин заявил на ВЭФ, что пик ослабления курса рубля пройден, а в ближайшие месяцы образуется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов. Он пояснил, что избыток образуется ввиду снижения объемов импорта товаров и услуг и повышения ключевой ставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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