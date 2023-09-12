Костин допустил сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 12%

«Я думаю, что с учётом нынешней тенденции к стабилизации [национальной валюты] и снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока от повышения ставки [на ближайшем заседании]. Мне кажется, она останется», – сказал Костин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).