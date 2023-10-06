Число россиян-банкротов превысило 1 млн

С января по сентябрь 2023 г. банкротами были признаны почти 250 000 граждан, что на 28,8% больше относительно того же периода в 2022 г. В то же время, отмечает РБК, темпы прироста банкротных процедур замедляются. В 2020 г. число финансово несостоятельных россиян выросло на 72,6%, в 2021-м – на 62%, а в 2022-м – на 44,2%.