Газета
Общество

Число россиян-банкротов превысило 1 млн

Ведомости

За восемь лет существования процедуры судебного банкротства в России (с октября 2015 г. по сентябрь 2023 г.) суды признали финансово несостоятельными 1,003 млн россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику «Федресурса».

С января по сентябрь 2023 г. банкротами были признаны почти 250 000 граждан, что на 28,8% больше относительно того же периода в 2022 г. В то же время, отмечает РБК, темпы прироста банкротных процедур замедляются. В 2020 г. число финансово несостоятельных россиян выросло на 72,6%, в 2021-м – на 62%, а в 2022-м – на 44,2%. 

По мнению руководителя «Федресурса» Алексея Юхни, рост числа желающих прибегнуть к процедуре судебного банкротства сохранится. Он отметил, что этому способствуют принятые законы, защищающие права должников. Эксперт проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаил Алексеев считает, что в ближайшие год-два число заявлений на судебное банкротство увеличится примерно на 30%. По его словам, на это указывает рост уровня закредитованности в стране в целом и количество заемщиков с уровнем долговой нагрузки свыше 80%.

Ранее по теме: В России могут разрешить оставлять ипотечные квартиры при банкротстве

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу людей воспользоваться упрощенной процедурой банкротства. Согласно принятым поправкам, теперь для признания банкротом сумма долгов должна быть не менее 25 000 руб., но не более 1 млн руб. Ранее диапазон составлял от 50 000 до 500 000 руб. 

Также внесудебная процедура банкротства стала доступна пенсионерам и получателям ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Кроме того, закон предполагает сокращение срока, в который человек может инициировать внесудебное банкротство повторно, – с десяти до пяти лет.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных