Число россиян-банкротов превысило 1 млн
С января по сентябрь 2023 г. банкротами были признаны почти 250 000 граждан, что на 28,8% больше относительно того же периода в 2022 г. В то же время, отмечает РБК, темпы прироста банкротных процедур замедляются. В 2020 г. число финансово несостоятельных россиян выросло на 72,6%, в 2021-м – на 62%, а в 2022-м – на 44,2%.
По мнению руководителя «Федресурса» Алексея Юхни, рост числа желающих прибегнуть к процедуре судебного банкротства сохранится. Он отметил, что этому способствуют принятые законы, защищающие права должников. Эксперт проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаил Алексеев считает, что в ближайшие год-два число заявлений на судебное банкротство увеличится примерно на 30%. По его словам, на это указывает рост уровня закредитованности в стране в целом и количество заемщиков с уровнем долговой нагрузки свыше 80%.
В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу людей воспользоваться упрощенной процедурой банкротства. Согласно принятым поправкам, теперь для признания банкротом сумма долгов должна быть не менее 25 000 руб., но не более 1 млн руб. Ранее диапазон составлял от 50 000 до 500 000 руб.
Также внесудебная процедура банкротства стала доступна пенсионерам и получателям ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Кроме того, закон предполагает сокращение срока, в который человек может инициировать внесудебное банкротство повторно, – с десяти до пяти лет.