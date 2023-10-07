Fitch отозвало рейтинги Белоруссии из-за отсутствия данных для их поддержания
Рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Белоруссии, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте на уровне RD (ограниченный дефолт). Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.
Отзыв рейтинга связан с отсутствием данных для поддержания рейтингов, пояснили в агентстве.
«Отзыв рейтингов Беларуси обусловлен отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента. Таким образом, у Fitch больше нет достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги (или аналитическое освещение) Беларуси», – сообщили в Fitch.
Там также указали, что «отсутствие достаточного участия эмитента в рейтинговом процессе, а также отсутствие сторонних источников для адекватной проверки ключевых кредитных факторов» ограничивают способность агентства проверять факты, необходимые для определения рейтинга.
В апреле Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») республики в иностранной валюте на уровне RD, не представив прогноза. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на отметке «CCC».