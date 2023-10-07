Fitch отозвало рейтинги Белоруссии из-за отсутствия данных для их поддержания

«Отзыв рейтингов Беларуси обусловлен отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента. Таким образом, у Fitch больше нет достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги (или аналитическое освещение) Беларуси», – сообщили в Fitch.