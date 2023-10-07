Газета
Финансы

Fitch отозвало рейтинги Белоруссии из-за отсутствия данных для их поддержания

Ведомости

Рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Белоруссии, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте на уровне RD (ограниченный дефолт). Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

Отзыв рейтинга связан с отсутствием данных для поддержания рейтингов, пояснили в агентстве.

«Отзыв рейтингов Беларуси обусловлен отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента. Таким образом, у Fitch больше нет достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги (или аналитическое освещение) Беларуси», – сообщили в Fitch.

Ранее по теме: Moody's заявило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу

Там также указали, что «отсутствие достаточного участия эмитента в рейтинговом процессе, а также отсутствие сторонних источников для адекватной проверки ключевых кредитных факторов» ограничивают способность агентства проверять факты, необходимые для определения рейтинга.

В апреле Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») республики в иностранной валюте на уровне RD, не представив прогноза. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на отметке «CCC».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных