Газета
Финансы

В России могут повысить лимит переводов с электронных кошельков до 1 млн рублей

Ведомости

В России могут увеличить лимит на остаток средств и максимальную сумму, которую можно переводить с электронных кошельков, до 1 млн руб. Об этом сообщила председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина в комментарии «Известиям».

Сейчас такой предел установлен на уровне 600 000 руб. Однако участники рынка обратились в ЦБ и Росфинмониторинг с предложением повысить лимит до 1 млн руб. для лиц, которые прошли полную идентификацию. По словам Шейкиной, ограничения, которые были установлены в 2014 г., устарели и теперь сдерживают темпы развития рынка электронных денежных средств (ЭДС). Как отмечают участники рынка, с того момента инфляция составила 90%.  

По их словам, желание повысить предельную сумму переводов обусловлено и необходимостью снизить транзакционную нагрузку на инфраструктуру НСПК и всех ее участников. «Ведь если человек не может перевести за один раз, например, миллион, то сделает это в два приема. Соответственно, возрастает и транзакционная нагрузка на инфраструктуру НСПК и всех ее участников», – пишет газета.

В ЦБ отметили, что это предложение «может способствовать повышению привлекательности услуг по переводу ЭДС для клиентов». В пресс-службе Росфинмониторинга отметили, что не имеют принципиальных возражений по этому вопросу. 

В марте 2022 г. ЦБ уже разработал проект документа, в соответствии с которым максимальная сумма одной операции через Систему быстрых платежей (СБП) будет повышена с текущих 600 000 до 1 млн руб. Изменения вступили в силу с 1 мая 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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