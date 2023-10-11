В России могут повысить лимит переводов с электронных кошельков до 1 млн рублей
В России могут увеличить лимит на остаток средств и максимальную сумму, которую можно переводить с электронных кошельков, до 1 млн руб. Об этом сообщила председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина в комментарии «Известиям».
Сейчас такой предел установлен на уровне 600 000 руб. Однако участники рынка обратились в ЦБ и Росфинмониторинг с предложением повысить лимит до 1 млн руб. для лиц, которые прошли полную идентификацию. По словам Шейкиной, ограничения, которые были установлены в 2014 г., устарели и теперь сдерживают темпы развития рынка электронных денежных средств (ЭДС). Как отмечают участники рынка, с того момента инфляция составила 90%.
По их словам, желание повысить предельную сумму переводов обусловлено и необходимостью снизить транзакционную нагрузку на инфраструктуру НСПК и всех ее участников. «Ведь если человек не может перевести за один раз, например, миллион, то сделает это в два приема. Соответственно, возрастает и транзакционная нагрузка на инфраструктуру НСПК и всех ее участников», – пишет газета.
В ЦБ отметили, что это предложение «может способствовать повышению привлекательности услуг по переводу ЭДС для клиентов». В пресс-службе Росфинмониторинга отметили, что не имеют принципиальных возражений по этому вопросу.
В марте 2022 г. ЦБ уже разработал проект документа, в соответствии с которым максимальная сумма одной операции через Систему быстрых платежей (СБП) будет повышена с текущих 600 000 до 1 млн руб. Изменения вступили в силу с 1 мая 2022 г.