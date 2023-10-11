В России могут повысить лимит переводов с электронных кошельков до 1 млн рублей

По их словам, желание повысить предельную сумму переводов обусловлено и необходимостью снизить транзакционную нагрузку на инфраструктуру НСПК и всех ее участников. «Ведь если человек не может перевести за один раз, например, миллион, то сделает это в два приема. Соответственно, возрастает и транзакционная нагрузка на инфраструктуру НСПК и всех ее участников», – пишет газета.