Курс евро опустился ниже 102 рублей

ЦБ выделил пять факторов, которые помогают стабилизировать курс рубля, писали ранее «Ведомости». В их числе повышение ставки, отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчетах, новая экспортная пошлина, привязанная к курсу, а также продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.