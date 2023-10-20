Курс евро опустился ниже 102 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 102 руб. впервые с 28 сентября, следует из данных площадки.
По состоянию на 10:05 мск европейская валюта торговалась на уровне 101,775 руб., но после евро перешел к росту. Курс евро был ниже 102 руб. последний раз 28 сентября.
В то же время курс доллара снизился до 96,28 руб., а юаня – до 13,12 руб.
Банк России накануне снизил официальный курс доллара на 20 октября на 6,5 копеек до 97,3 руб., а евро – на 28 коп. до 102,62 руб.
По оценке регулятора, реальный эффективный курс рубля за первые девять месяцев 2023 г. снизился на 29,7%, в сентябре он вырос на 0,2%.
ЦБ выделил пять факторов, которые помогают стабилизировать курс рубля, писали ранее «Ведомости». В их числе повышение ставки, отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчетах, новая экспортная пошлина, привязанная к курсу, а также продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.
13 октября президент РФ Владимир Путин отметил, что курс доллара по отношению к рублю не связан с какими-то проблемами в экономике. По его словам, российский федеральный бюджет устроит чуть более крепкий курс рубля по отношению к мировым валютам.