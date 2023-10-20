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Финансы

Курс евро опустился ниже 102 рублей

Ведомости

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 102 руб. впервые с 28 сентября, следует из данных площадки.

По состоянию на 10:05 мск европейская валюта торговалась на уровне 101,775 руб., но после евро перешел к росту. Курс евро был ниже 102 руб. последний раз 28 сентября.

В то же время курс доллара снизился до 96,28 руб., а юаня – до 13,12 руб.

Банк России накануне снизил официальный курс доллара на 20 октября на 6,5 копеек до 97,3 руб., а евро – на 28 коп. до 102,62 руб.

По оценке регулятора, реальный эффективный курс рубля за первые девять месяцев 2023 г. снизился на 29,7%, в сентябре он вырос на 0,2%.

ЦБ выделил пять факторов, которые помогают стабилизировать курс рубля, писали ранее «Ведомости». В их числе повышение ставки, отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчетах, новая экспортная пошлина, привязанная к курсу, а также продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.

13 октября президент РФ Владимир Путин отметил, что курс доллара по отношению к рублю не связан с какими-то проблемами в экономике. По его словам, российский федеральный бюджет устроит чуть более крепкий курс рубля по отношению к мировым валютам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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