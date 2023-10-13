Реальный эффективный курс рубля снизился на 29,7% за девять месяцев
Реальный эффективный курс рубля за первые девять месяцев 2023 г. снизился на 29,7%, в сентябре он вырос на 0,2%, следует из оценки динамики обменного курса рубля ЦБ РФ.
Уточняется, что средний номинальный курс доллара к рублю в период с начала года составил 82,12 руб., евро – 89,03 руб., юаня – 11,65 руб.
Реальный эффективный курс характеризует динамику валютных курсов. Он рассчитывается через выведение средневзвешенного значения курсов валют всех торговых партнеров страны. Номинальный курс отражает стоимость единицы одной валюты, выраженную в единицах другой, и не учитывает инфляцию или рефляцию в стране, чья валюта обменивается.
В ходе торгов 9 октября курс доллара превысил 102 руб. впервые с 23 марта 2022 г., евро — 107 руб., а китайский юань — 13,9 руб. Однако позже в тот же день доллар опустился ниже 100 руб. По состоянию на 16:23 мск 13 октября, американская валюта на Мосбирже торгуется на уровне 97,3175 руб. (-0,12%), европейская – 102,38 руб. (-0,42%), юань – 13,305 руб. (+0,04%). В 16:11 мск доллар опускался ниже 97 руб.
Как писали ранее «Ведомости», ЦБ выделил пять факторов, которые помогают стабилизировать курса рубля. В их числе повышение ставки, отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчетах, новая экспортная пошлина, привязанная к курсу, а также продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.
Совет директоров Центробанка на заседании 15 сентября повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это стало третьим подряд повышением за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.