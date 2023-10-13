Реальный эффективный курс рубля снизился на 29,7% за девять месяцев

В ходе торгов 9 октября курс доллара превысил 102 руб. впервые с 23 марта 2022 г., евро — 107 руб., а китайский юань — 13,9 руб. Однако позже в тот же день доллар опустился ниже 100 руб. По состоянию на 16:23 мск 13 октября, американская валюта на Мосбирже торгуется на уровне 97,3175 руб. (-0,12%), европейская – 102,38 руб. (-0,42%), юань – 13,305 руб. (+0,04%). В 16:11 мск доллар опускался ниже 97 руб.