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Финансы

ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду в 2024 году

Ведомости

Банк России в следующем году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках форума «Финополис».

«Банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику», – заявила Скоробогатова. По ее словам, в 2024 г. перечень физлиц – участников пилота по цифровому рублю может быть увеличен с 600 человек до нескольких тысяч, также есть планы по увеличению числа юрлиц-участников.

Цифровой рубль является дополнительной формой российской национальной валюты, его эмитирует исключительно Банк России. Он представляет собой цифровой код и хранится в специальном электронном кошельке. В отличие от криптовалюты, цифровой рубль обеспечен резервами Банка России.

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Правовые нормы, регулирующие цифровой рубль, вступили в силу 1 августа 2023 г. Россия стала первой страной в мире, где на законодательном уровне создали правовую базу для внедрения цифровой валюты центрального банка. Цифровой рубль стали использовать в реальных операциях с 15 августа.

Планируется, что до 2025 г. операции с цифровым рублем будут проводиться в тестовом режиме. Валюту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, проведения платежей, денежных переводов, оплаты сделок с финансовыми инструментами и активами.

8 ноября стало известно, что участники пилота цифрового рубля – клиенты ВТБ – смогут снять цифровые рубли в любом из 14 000 банкоматов кредитного учреждения по всей России. Помимо ВТБ к тестированию цифровой валюты допущены еще 12 банков: Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту подключатся еще 16 кредитных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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