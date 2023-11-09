ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду в 2024 году

«Банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику», – заявила Скоробогатова. По ее словам, в 2024 г. перечень физлиц – участников пилота по цифровому рублю может быть увеличен с 600 человек до нескольких тысяч, также есть планы по увеличению числа юрлиц-участников.