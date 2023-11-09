ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду в 2024 году
Банк России в следующем году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках форума «Финополис».
«Банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику», – заявила Скоробогатова. По ее словам, в 2024 г. перечень физлиц – участников пилота по цифровому рублю может быть увеличен с 600 человек до нескольких тысяч, также есть планы по увеличению числа юрлиц-участников.
Цифровой рубль является дополнительной формой российской национальной валюты, его эмитирует исключительно Банк России. Он представляет собой цифровой код и хранится в специальном электронном кошельке. В отличие от криптовалюты, цифровой рубль обеспечен резервами Банка России.
Правовые нормы, регулирующие цифровой рубль, вступили в силу 1 августа 2023 г. Россия стала первой страной в мире, где на законодательном уровне создали правовую базу для внедрения цифровой валюты центрального банка. Цифровой рубль стали использовать в реальных операциях с 15 августа.
Планируется, что до 2025 г. операции с цифровым рублем будут проводиться в тестовом режиме. Валюту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, проведения платежей, денежных переводов, оплаты сделок с финансовыми инструментами и активами.
8 ноября стало известно, что участники пилота цифрового рубля – клиенты ВТБ – смогут снять цифровые рубли в любом из 14 000 банкоматов кредитного учреждения по всей России. Помимо ВТБ к тестированию цифровой валюты допущены еще 12 банков: Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту подключатся еще 16 кредитных организаций.