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Финансы

В ВТБ объяснили, как снять цифровые рубли в банкомате

Ведомости

Участники пилота цифрового рубля – клиенты ВТБ – смогут снять цифровые рубли в банкоматах банка. Соответствующую технологию разработали в банке, сообщает пресс-служба кредитной организации. 

Клиенты смогут снять деньги в любом из 14 000 банкоматов ВТБ по всей России. Для этого им нужно навести камеру смартфона на QR-код банкомата. В открывшемся приложении «ВТБ онлайн» пользователи должны выбрать счет цифрового рубля в качестве источника списания. После этого нужная сумма поступит на безналичный счет, а затем ее можно будет снять в банкомате. В ВТБ подчеркнули, что перевод из цифрового рубля на безналичный счет будет проходить мгновенно.

ВТБ представил технологию на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023.

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Цифровой рубль стали использовать в реальных операциях с 15 августа. В этот день операции с цифровыми рублями протестировал ВТБ. Участники фокус-группы открыли счета, сделали по переводу между физическими лицами и оплатили товары переводом по QR-коду.

Помимо ВТБ к тестированию цифровой валюты допущены еще 12 банков: Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 кредитных организаций.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования не ранее 2025 г. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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