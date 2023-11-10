ВТБ представил трансграничные b2b-переводы в цифровых рублях

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования не ранее 2025 г. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.