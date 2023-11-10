Газета
Финансы

ВТБ представил трансграничные b2b-переводы в цифровых рублях

Ведомости

ВТБ первым из отечественных банков представил прототип реализации трансграничных b2b-переводов в цифровых рублях из России в Белоруссию, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В рамках демонстрации на форуме Finopolis-2023 компания-клиент ВТБ перевела цифровые рубли со своего счета на платформе ЦБ на счет в цифровых рублях юрлица – резидента Белоруссии. Для перевода достаточно было выбрать получателя и указать необходимую сумму для списания, транзакция прошла в режиме реального времени в несколько кликов.

«Мы открываем новые возможности для трансграничных платежей и стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в национальных цифровых валютах», – рассказал заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

В банке добавили, что участники фокус-группы, составленной из сотрудников, в приложении «ВТБ онлайн» могут открывать счета в цифровых рублях, осуществлять переводы физлицам, а также оплачивать цифровыми рублями товары и услуги с помощью переводов по QR-коду. Ранее ВТБ сообщал, что цифровые рубли можно будет снять в банкоматах банка, такую технологию уже разработали.

ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду в 2024 году

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования не ранее 2025 г. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

В реальных операциях цифровой рубль начали использовать с 15 августа. Помимо ВТБ к тестированию цифровой валюты допущены еще 12 банков: Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 кредитных организаций.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных