Криптобиржа Binance прекращает обслуживание рублевых депозитов

«Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 г. Вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 г. Пользователи, имеющие фиатный баланс в российских рублях, могут переводить свои средства на платформу CommEX без комиссии», – говорится в сообщении.