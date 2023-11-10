Криптобиржа Binance прекращает обслуживание рублевых депозитов
Криптовалютная биржа Binance прекращает обслуживание депозитов в рублях, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Пользователи могут вывести свои активы до 31 января следующего года.
«Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 г. Вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 г. Пользователи, имеющие фиатный баланс в российских рублях, могут переводить свои средства на платформу CommEX без комиссии», – говорится в сообщении.
Пользователи также смогут вывести рубли через партнеров Binance, а также конвертировать их в криптовалюту с помощью встроенных инструментов биржи.
Binance объявила об уходе из России 27 сентября. В компании пояснили, что работа в России стала несовместима «со стратегией Binance по соблюдению требований». Уточнялось, что биржа закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России в течение нескольких месяцев.
В конце августа The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Binance рассматривает варианты дальнейшей работы в России, включая полный уход из страны. Почти за неделю до этого газета сообщила, что минюст США начал расследование в отношении Binance из-за возможного нарушения антироссийских санкций.
Весной, в рамках десятого пакета санкций Евросоюза, биржа ввела ограничения для россиян по P2P-операциям в долларах США и евро. После публикации WSJ о начале расследования минюста США компания ввела ограничения для россиян на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P.