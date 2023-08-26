Binance ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, кроме рубля
Криптовалютная биржа Binance ввела ограничения для россиян на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P (P2P-платежи – переводы между физлицами). Об этом со ссылкой на сообщение в приложении биржи, пишет Frank Media.
Мера начинает действовать 26 августа для пользователей, которые прошли верификацию «Знай своего клиента» (know your customer, KYC) России. Российский клиент Binance подтвердил изданию невозможность проведения P2P-операций в отличных от рубля валютах, другие клиенты, зарегистрировавшиеся на Binance не с помощью KYC России, заявили, что не могут совершать сделки в рублях.
В апреле 2022 г. после принятия пятого пакета санкций ЕС против России Binance ввела ограничения для российских пользователей. Клиенты, чья сумма активов в аккаунтах превышала 10 000 евро, не могли торговать на бирже и вносить дополнительные средства на счет, им был доступен только режим «вывод средств».
На Binance также действуют ограничения для россиян по p2p-операциям в долларах США и евро. Юрлицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, запрещено предоставлять услуги в ЕС и ЕЭЗ юридическим лицам из России, а также российским гражданам, за исключением лиц, которые являются гражданами или резидентами ЕЭЗ и Швейцарии.
Спустя год криптовалютная биржа отменила лимит в 10 000 евро для учетных записей россиян. Представитель площадки сказал «Ведомостям», что она выполняет все санкционные правила и применяет санкции к людям, организациям, юрлицам и странам, которые были занесены международным сообществом в черный список.