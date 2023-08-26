Binance ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, кроме рубля

На Binance также действуют ограничения для россиян по p2p-операциям в долларах США и евро. Юрлицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, запрещено предоставлять услуги в ЕС и ЕЭЗ юридическим лицам из России, а также российским гражданам, за исключением лиц, которые являются гражданами или резидентами ЕЭЗ и Швейцарии.