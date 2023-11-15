Банки сообщили о росте выдачи ипотеки по госпрограммам

В Росбанке в октябре 48% выданной ипотеки были льготными кредитами (+19 п.п. к началу года). Чаще всего клиенты обращались за семейной и льготной ипотекой, их доля составила 19% и 17% соответственно в денежном выражении. Доля госпрограмм в выдачах банка «Дом.РФ» в октябре выросла до 53%. В банке отметили рост семейной и IT-ипотеки – до 34,7% и 17,7% соответственно против 29% и 7,4% в январе 2023 г.