Банки сообщили о росте выдачи ипотеки по госпрограммам
В октябре банки зафиксировали снижение выдачи ипотеки по собственным программам банков. В то же время растет выдача ипотечных кредитов с господдержкой, ее доля превысила 50% у ряда крупных кредитных организаций. Об этом пишет Forbes, который провел опрос среди банков.
В ВТБ сообщили, что в октябре 67% выданной ипотеки были льготными кредитами, что на 5 п.п. больше, чем в сентябре. Относительно августа показатель вырос на 13 п.п. Банк уточнил, что наибольший рост показала дальневосточная ипотека – за месяц ее доля увеличилась на треть, а по сравнению с августом – вдвое.
Аналитики «Домклик» Сбербанка отметили, что доля выданной ипотеки с господдержкой в октябре практически не изменилась относительно сентября и составила 50,9%. Четверть всех выдач обеспечила льготная ипотека на новостройки. В Совкомбанке доля госпрограмм в общем объеме ипотечных выдач составила 46%. Там назвали самыми популярными программами льготную и семейную ипотеку (24% и 19% от общего объема выдач соответственно).
В Росбанке в октябре 48% выданной ипотеки были льготными кредитами (+19 п.п. к началу года). Чаще всего клиенты обращались за семейной и льготной ипотекой, их доля составила 19% и 17% соответственно в денежном выражении. Доля госпрограмм в выдачах банка «Дом.РФ» в октябре выросла до 53%. В банке отметили рост семейной и IT-ипотеки – до 34,7% и 17,7% соответственно против 29% и 7,4% в январе 2023 г.
В кредитных организациях ожидают дальнейшее снижение выдач ипотеки по собственным программам и рост спроса на ипотечные кредиты с господдержкой. По оценкам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, в IV квартале до 70% ипотечных выдач ВТБ будут по госпрограммам. Ожидается, что в 2023 г. россияне возьмут ипотеку с господдержкой на рекордные 4 трлн руб. Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк заявила, что в ноябре-декабре доля льготных кредитов составит 70-80%.
Ранее ЦБ сообщил, что банки РФ в сентябре выдали ипотечные кредиты на рекордные 955 млрд руб., что на 12% превышает результат августа. В ЦБ предположили, что это связано «со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля».
На сегодняшний день в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее востребованными остаются льготная ипотека со ставкой 8% годовых и «Семейная ипотека». В декабре 2022 г. правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 г., а также расширило условия «Семейной ипотеки». Теперь получить кредит по этой программе могут семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.
На фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов в сентябре кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.