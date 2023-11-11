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Экономика

Правительство дополнительно выделило 95 млрд рублей на льготную ипотеку

Ведомости

Правительство РФ выделило из своего резервного фонда дополнительные 95 млрд руб. на субсидирование трех льготных ипотечных программ, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

Из этой суммы 46 млрд руб. пойдет на поддержку программы «семейная ипотека», 41 млрд руб. – на субсидирование «льготной ипотеки» и еще почти 8 млрд руб. – «дальневосточной ипотеки».

«Необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России», – говорится в сообщении.

Выделение средств Мишустин анонсировал на заседании кабмина 9 ноября. По итогам текущего года, отметил он, в рамках этих трех программ планируется предоставить около 700 000 кредитов. За все время действие данных мер поддержки банки выдали более 2 млн льготных кредитов на сумму свыше 8,5 трлн руб.

Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку вырастут в четыре раза

Это связано с повышением ключевой ставки и ростом выдач

12 сентября на фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.

Программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках была утверждена в апреле 2020 г. Сейчас ставка по ней составляет до 8% годовых. Семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 г., а также с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком-инвалидом могут получить займ в рамках «семейной ипотеки» по ставке до 6%. Программа «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2%, запущенная в 2019 г., направлена на улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В 2022 г. ее действие было распространено на всех врачей и преподавателей, которые не менее пяти лет проработали по специальности в дальневосточной организации.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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