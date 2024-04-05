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Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank $20,7 млн в пользу «Ростсельмаша»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск комбайнового завода «Ростсельмаш» и постановил взыскать с Euroclear Bank $20,7 млн в пользу предприятия. Об этом свидетельствуют материалы в картотеке суда.

Исковое заявление было принято к производству 3 августа 2023 г. «Ростсельмаш» требовал взыскать $20 724 125 c Euroclear Bank и небанковской кредитной организации АО «Национальный расчетный депозитарий». В удовлетворении требований ко второму ответчику суд отказал.

Согласно постановлению суда, Euroclear Bank также придется оплатить госпошлину в размере 200 000 руб.

«Взыскание производить по курсу Центрального Банка России на день фактической оплаты долга<…> Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы», – следует из материалов дела.

Отмечается, что в качестве третьего лица к делу был привлечен Росбанк.

Европейский депозитарий Euroclear прекратил взаимодействие с российским центральным депозитарием НРД после начала спецоперации на Украине.

В марте сообщалось, что ВТБ хочет взыскать с Euroclear Bank убытки в размере 10 000 австралийских долларов, 5000 швейцарских франков, 1000 китайских юаней, 1,6 млн евро, 5000 фунтов стерлингов и $36 млн, что суммарно дает $38,392 млн. Пресс-служба кредитной организации рассказала «Интерфаксу», что причиной подачи заявления в суд стала блокировка собственных денежных средств банка на счете в финансовой организации.

1 февраля стало известно, что чистый процентный доход финансовой группы Euroclear, в которую входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, составил 5,5 млрд евро, из которых 4,4 млрд евро приходится на проценты от замороженных в феврале 2022 г. российских активов. По данным от 17 февраля, общая сумма исков в российском арбитраже к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream составляет 689,5 млрд руб., писал РБК.

В январе сообщалось, что инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear в российских судах после начала выплат по указу президента № 665. Указ, принятый в сентябре 2023 г., позволяет инвесторам получать доходы по заблокированным иностранным бумагам за счет средств на спецсчетах типа И. На этих счетах блокируются деньги, предназначенные изначально для выплат держателям российских государственных еврооблигаций, права на которые учитываются в иностранной инфраструктуре.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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