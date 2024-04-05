Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank $20,7 млн в пользу «Ростсельмаша»

В январе сообщалось, что инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear в российских судах после начала выплат по указу президента № 665. Указ, принятый в сентябре 2023 г., позволяет инвесторам получать доходы по заблокированным иностранным бумагам за счет средств на спецсчетах типа И. На этих счетах блокируются деньги, предназначенные изначально для выплат держателям российских государственных еврооблигаций, права на которые учитываются в иностранной инфраструктуре.