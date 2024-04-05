Сбербанк возобновил выдачу IT-ипотеки
После увеличения правительством РФ лимита по IT-ипотеке Сбербанк с 5 апреля возобновил прием заявок по этой программе, сообщил первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев.
«Эта программа популярна среди наших клиентов – с момента ее запуска в мае 2022 г. мы наблюдаем рост ее востребованности: если в 2022 г. оформлялось до 500 сделок ежемесячно, то в 2023 г. показатель вырос до 2000–3000», – рассказал Царев.
Подать заявку на получение IT-ипотеки можно онлайн с помощью сервиса «Домклик».
Об увеличении лимитов по программе с 500 млрд до 700 млрд руб. сегодня объявили в правительстве России. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, займы на покупку квартиры, дома или земельного участка под строительство смогут оформить не менее 15 000 IT-специалистов.
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников – 18 млн руб., для остальных регионов – 9 млн руб.
Получить ипотеку могут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате должен составлять от 70 000 руб. до 150 000 руб. в зависимости от региона.
С начала года об исчерпании выделенных на программу средств и прекращении оформления IT-ипотек сообщали Сбербанк, «ПСБ банк», «МТС банк», РНКБ, банк «Санкт-Петербург» и ВТБ. Ранее сегодня о возобновлении выдачи займов на жилье в рамках льготной программы проинформировал банк ВТБ. Он начнет оформлять IT-ипотеки с 8 апреля.