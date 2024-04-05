Сбербанк возобновил выдачу IT-ипотеки

Получить ипотеку могут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате должен составлять от 70 000 руб. до 150 000 руб. в зависимости от региона.