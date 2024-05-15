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Reuters: США пригрозили RBI ограничением доступа к доллару из-за сделок с РФ

Ведомости

Минюст США направил Raiffeisen Bank International (RBI) предупреждение, что доступ банковской группы к долларовой системе может быть ограничен из-за сделок с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, который видел документ.

По словам собеседника, американский минюст отправил письмо 6 мая. В нем ведомство выразило обеспокоенность из-за расширения RBI в России и из-за возможной покупки доли в строительном концерне Strabag. 8 мая стало известно, что банковская группа отказалась от этой сделки.

Несмотря на это опасения США из-за деятельности RBI в России по-прежнему сохраняются, заявил источник агентства.

Представитель банка подчеркнул, что группа вышла из сделки со Strabag и не заключала никаких подобных соглашений. Он добавил, что RBI значительно сократила деятельность в России и приняла меры по снижению рисков из-за санкций. Представитель уточнил, что группа продолжит работать над деконсолидацией своей российской дочерней компании.

С начала спецоперации на Украине RBI заявляет о планах снизить свое присутствие в России. На фоне давления европейского и американского регуляторов в марте 2023 г. группа сообщила, что прорабатывает два сценария сворачивания бизнеса – продажу «дочки» или же вывод актива из состава группы.

В апреле 2024 г. RBI сообщила, что в ближайшее время ожидает требования от Европейского центрального банка (ЕЦБ) ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. Согласно проекту документа, регулятор просит сократить кредитный портфель компании в стране в 2026 г. на 65%. В начале мая гендиректор RBI Йохан Штробль заявил, что группа может начать сокращение бизнеса в РФ в III квартале 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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