Reuters: США пригрозили RBI ограничением доступа к доллару из-за сделок с РФ

В апреле 2024 г. RBI сообщила, что в ближайшее время ожидает требования от Европейского центрального банка (ЕЦБ) ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. Согласно проекту документа, регулятор просит сократить кредитный портфель компании в стране в 2026 г. на 65%. В начале мая гендиректор RBI Йохан Штробль заявил, что группа может начать сокращение бизнеса в РФ в III квартале 2024 г.