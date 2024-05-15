Reuters: США пригрозили RBI ограничением доступа к доллару из-за сделок с РФ
Минюст США направил Raiffeisen Bank International (RBI) предупреждение, что доступ банковской группы к долларовой системе может быть ограничен из-за сделок с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, который видел документ.
По словам собеседника, американский минюст отправил письмо 6 мая. В нем ведомство выразило обеспокоенность из-за расширения RBI в России и из-за возможной покупки доли в строительном концерне Strabag. 8 мая стало известно, что банковская группа отказалась от этой сделки.
Несмотря на это опасения США из-за деятельности RBI в России по-прежнему сохраняются, заявил источник агентства.
Представитель банка подчеркнул, что группа вышла из сделки со Strabag и не заключала никаких подобных соглашений. Он добавил, что RBI значительно сократила деятельность в России и приняла меры по снижению рисков из-за санкций. Представитель уточнил, что группа продолжит работать над деконсолидацией своей российской дочерней компании.
С начала спецоперации на Украине RBI заявляет о планах снизить свое присутствие в России. На фоне давления европейского и американского регуляторов в марте 2023 г. группа сообщила, что прорабатывает два сценария сворачивания бизнеса – продажу «дочки» или же вывод актива из состава группы.
В апреле 2024 г. RBI сообщила, что в ближайшее время ожидает требования от Европейского центрального банка (ЕЦБ) ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. Согласно проекту документа, регулятор просит сократить кредитный портфель компании в стране в 2026 г. на 65%. В начале мая гендиректор RBI Йохан Штробль заявил, что группа может начать сокращение бизнеса в РФ в III квартале 2024 г.