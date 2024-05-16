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Путин: Россия и Китай усилят контакты по линии банков

Ведомости

Россия и Китай намерены укреплять контакты по линии банков. Об этом заявил президент России Владимир Путин по результатам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин сообщил, что взаимные инвестиции двух стран надежно защищены от влияния третьих стран, а также от негативных тенденций на мировых валютных рынках. Он добавил, что Россия и Китай продолжат укреплять контакты по линии банков, задействуя при этом национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов.

16 мая прошла встреча лидеров России и Китая в Пекине. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего по результатам переговоров в Пекине представителями РФ и КНР было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов.

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, который предоставляет полномочия минфину наказывать нарушающие санкции против России банки. После этого ряд зарубежных банков дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам. Операции с Россией приостановили три крупнейших банка Китая: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.

В середине апреля стало известно, что банки Китая начали блокировать производителям электроники из РФ оплату за компоненты для сборки. С блокировкой столкнулись даже организации, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов. 

15 мая «Коммерсант» обратил внимание, что отечественные производители электроники начали чаще обращаться к китайским компаниям-посредникам с просьбой провести финансовые операции. Число обращений от российских компаний за помощью в поиске китайских посредников для оплаты электроники возросло в пять раз за последний месяц. За период с середины марта по середину апреля в организацию поступило около 50 таких обращений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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