Путин: Россия и Китай усилят контакты по линии банков

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, который предоставляет полномочия минфину наказывать нарушающие санкции против России банки. После этого ряд зарубежных банков дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам. Операции с Россией приостановили три крупнейших банка Китая: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.