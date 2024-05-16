Путин: Россия и Китай усилят контакты по линии банков
Россия и Китай намерены укреплять контакты по линии банков. Об этом заявил президент России Владимир Путин по результатам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин сообщил, что взаимные инвестиции двух стран надежно защищены от влияния третьих стран, а также от негативных тенденций на мировых валютных рынках. Он добавил, что Россия и Китай продолжат укреплять контакты по линии банков, задействуя при этом национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов.
16 мая прошла встреча лидеров России и Китая в Пекине. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего по результатам переговоров в Пекине представителями РФ и КНР было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов.
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, который предоставляет полномочия минфину наказывать нарушающие санкции против России банки. После этого ряд зарубежных банков дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам. Операции с Россией приостановили три крупнейших банка Китая: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.
В середине апреля стало известно, что банки Китая начали блокировать производителям электроники из РФ оплату за компоненты для сборки. С блокировкой столкнулись даже организации, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов.
15 мая «Коммерсант» обратил внимание, что отечественные производители электроники начали чаще обращаться к китайским компаниям-посредникам с просьбой провести финансовые операции. Число обращений от российских компаний за помощью в поиске китайских посредников для оплаты электроники возросло в пять раз за последний месяц. За период с середины марта по середину апреля в организацию поступило около 50 таких обращений.