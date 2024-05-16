Путин: Россия и Китай усилят контакты по линии банков

15 мая «Коммерсант» обратил внимание, что отечественные производители электроники начали чаще обращаться к китайским компаниям-посредникам с просьбой провести финансовые операции. Число обращений от российских компаний за помощью в поиске китайских посредников для оплаты электроники возросло в пять раз за последний месяц. За период с середины марта по середину апреля в организацию поступило около 50 таких обращений.