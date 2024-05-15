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Поставщики электроники из РФ ищут китайских посредников для проведения платежей

Ведомости

Отечественные производители электроники все чаще обращаются к китайским компаниям-посредникам с просьбой о проведении финансовых операций. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам председателя «Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталия Манкевича, число обращений от российских компаний за помощью в поиске китайских посредников для оплаты электроники возросло в пять раз за последний месяц. За период с середины марта по середину апреля в организацию поступило около 50 таких обращений.

С учетом возможных санкций со стороны США китайские компании отказываются от сотрудничества, и посредники, берущие комиссию в 3-5% от суммы платежа, становятся единственным вариантом.

Источник издания на финансовом рынке отмечает, что Банк России уже ведет переговоры о регулировании вопроса по приему оплаты из РФ, в том числе за электронику и компоненты.

В середине апреля стало известно, что китайские банки начали блокировать российским производителям электроники оплату за компоненты для сборки. С блокировкой столкнулись даже организации, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов. Китай не позволяет оплатить наборы для сборки электроники (в них входят процессоры, корпуса устройств, экраны и др.), в том числе серверов, систем хранения данных и ноутбуков.

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого ряд зарубежных банков дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам. Так, операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров. В частности, трудности возникли и с турецкими банками, писали «Ведомости» в начале февраля 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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