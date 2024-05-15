Поставщики электроники из РФ ищут китайских посредников для проведения платежей

В середине апреля стало известно, что китайские банки начали блокировать российским производителям электроники оплату за компоненты для сборки. С блокировкой столкнулись даже организации, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов. Китай не позволяет оплатить наборы для сборки электроники (в них входят процессоры, корпуса устройств, экраны и др.), в том числе серверов, систем хранения данных и ноутбуков.