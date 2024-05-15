Поставщики электроники из РФ ищут китайских посредников для проведения платежей
Отечественные производители электроники все чаще обращаются к китайским компаниям-посредникам с просьбой о проведении финансовых операций. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По словам председателя «Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталия Манкевича, число обращений от российских компаний за помощью в поиске китайских посредников для оплаты электроники возросло в пять раз за последний месяц. За период с середины марта по середину апреля в организацию поступило около 50 таких обращений.
С учетом возможных санкций со стороны США китайские компании отказываются от сотрудничества, и посредники, берущие комиссию в 3-5% от суммы платежа, становятся единственным вариантом.
Источник издания на финансовом рынке отмечает, что Банк России уже ведет переговоры о регулировании вопроса по приему оплаты из РФ, в том числе за электронику и компоненты.
В середине апреля стало известно, что китайские банки начали блокировать российским производителям электроники оплату за компоненты для сборки. С блокировкой столкнулись даже организации, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов. Китай не позволяет оплатить наборы для сборки электроники (в них входят процессоры, корпуса устройств, экраны и др.), в том числе серверов, систем хранения данных и ноутбуков.
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого ряд зарубежных банков дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам. Так, операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров. В частности, трудности возникли и с турецкими банками, писали «Ведомости» в начале февраля 2024 г.