ФАС: банк «Синара» исполнил предупреждение насчет недостоверных данных о тарифах

25 апреля ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за трудного для восприятия шрифта в рекламе, которая транслировалась в эфире телеканала «Петербург – 5 канал». По данным службы, в ней крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 16% годовых, но данные об иных условиях, таких как минимальная сумма и срок для открытия вклада, а также ограничения использования средств с закрытых ранее вкладов, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.