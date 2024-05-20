ФАС: банк «Синара» исполнил предупреждение насчет недостоверных данных о тарифах
ПАО «Банк Синара» дополнило информацию о тарифах за обслуживание брокерского счета на своем сайте после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Предупреждение банку ФАС выдала в феврале. На сайте финансовой организации была опубликована информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов, при этом существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении банк списывал со счета 3000 руб. В ФАС подчеркивают, что эти действия имели признаки недобросовестной конкуренции.
Согласно предупреждению антимонопольной службы, банк должен был сообщить клиентам о стоимости обслуживания брокерского счета на своем официальном ресурсе. От финорганизации также требовалось направить персональные уведомления клиентам, которые заключили договор о брокерском обслуживании в то время, как на сайте была опубликована недостоверная информация.
«Организация исполнила предупреждение в установленные сроки и предоставила в службу отчет», – отметили в ФАС.
13 мая ФАС возбудила дело о нарушении рекламного законодательства в отношении Альфа-банка из-за ненадлежащей рекламы «Альфа-вклада». По данным службы, в рекламе была отражена информация о ставке по вкладу в размере 16% годовых, но отсутствовали данные о других условиях, влияющих на получение дохода – сумме и сроке вклада.
25 апреля ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за трудного для восприятия шрифта в рекламе, которая транслировалась в эфире телеканала «Петербург – 5 канал». По данным службы, в ней крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 16% годовых, но данные об иных условиях, таких как минимальная сумма и срок для открытия вклада, а также ограничения использования средств с закрытых ранее вкладов, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.