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ФАС: банк «Синара» исполнил предупреждение насчет недостоверных данных о тарифах

Ведомости

ПАО «Банк Синара» дополнило информацию о тарифах за обслуживание брокерского счета на своем сайте после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предупреждение банку ФАС выдала в феврале. На сайте финансовой организации была опубликована информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов, при этом существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении банк списывал со счета 3000 руб. В ФАС подчеркивают, что эти действия имели признаки недобросовестной конкуренции.

Согласно предупреждению антимонопольной службы, банк должен был сообщить клиентам о стоимости обслуживания брокерского счета на своем официальном ресурсе. От финорганизации также требовалось направить персональные уведомления клиентам, которые заключили договор о брокерском обслуживании в то время, как на сайте была опубликована недостоверная информация.

«Организация исполнила предупреждение в установленные сроки и предоставила в службу отчет», – отметили в ФАС.

13 мая ФАС возбудила дело о нарушении рекламного законодательства в отношении Альфа-банка из-за ненадлежащей рекламы «Альфа-вклада». По данным службы, в рекламе была отражена информация о ставке по вкладу в размере 16% годовых, но отсутствовали данные о других условиях, влияющих на получение дохода – сумме и сроке вклада.

25 апреля ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за трудного для восприятия шрифта в рекламе, которая транслировалась в эфире телеканала «Петербург – 5 канал». По данным службы, в ней крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 16% годовых, но данные об иных условиях, таких как минимальная сумма и срок для открытия вклада, а также ограничения использования средств с закрытых ранее вкладов, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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