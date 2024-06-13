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Банк Украины снизит учетную ставку третий раз подряд – до 13%

Ведомости

Национальный банк Украины (НБУ) с 14 июня снизит учетную ставку на 0,5 п. п. до 13%, сообщила пресс-служба регулятора. Это снижение – уже третье подряд в этом году.

«Базовый сценарий апрельского макропрогноза предусматривал снижение учетной ставки до 13% в текущем году. В то же время в случае изменения рисков для инфляции и устойчивости валютного рынка НБУ может пересмотреть прогнозную траекторию учетной ставки», – говорится в пресс-релизе.

Поясняется, что после продолжительного периода снижения инфляция в апреле оставалась неизменной и незначительно выросла в мае – до 3,3% в годовом выражении. Такие темпы роста были ниже, чем предполагал НБУ. В последующие месяцы ожидается умеренное ускорение инфляции, добавили в пресс-службе.

Последние два раза НБУ объявлял о снижении учетной ставки до 14,5% с 15 марта, а затем – до 13,5% с 26 апреля. До этого ставка сохранялась на уровне 15% с 14 декабря.

В сегодняшнем пресс-релизе НБУ сообщает, что сохраняется вероятность реализации ряда сценариев, которые будут способствовать уменьшению инфляционного давления и оживлению восстановления экономики. Среди них – передача Украине доходов от заблокированных российских активов. Соглашение об этом может быть достигнуто лидерами стран G7 на саммите в Италии 13 июня. По данным японского портала Nikkei, для этого при Всемирном банке будет создан специальный фонд. По информации издания, страны «большой семерки» внесут свой вклад в фонд в виде кредитов. Для их погашения используют прибыль от инвестирования замороженных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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