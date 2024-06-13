Банк Украины снизит учетную ставку третий раз подряд – до 13%
Национальный банк Украины (НБУ) с 14 июня снизит учетную ставку на 0,5 п. п. до 13%, сообщила пресс-служба регулятора. Это снижение – уже третье подряд в этом году.
«Базовый сценарий апрельского макропрогноза предусматривал снижение учетной ставки до 13% в текущем году. В то же время в случае изменения рисков для инфляции и устойчивости валютного рынка НБУ может пересмотреть прогнозную траекторию учетной ставки», – говорится в пресс-релизе.
Поясняется, что после продолжительного периода снижения инфляция в апреле оставалась неизменной и незначительно выросла в мае – до 3,3% в годовом выражении. Такие темпы роста были ниже, чем предполагал НБУ. В последующие месяцы ожидается умеренное ускорение инфляции, добавили в пресс-службе.
Последние два раза НБУ объявлял о снижении учетной ставки до 14,5% с 15 марта, а затем – до 13,5% с 26 апреля. До этого ставка сохранялась на уровне 15% с 14 декабря.
В сегодняшнем пресс-релизе НБУ сообщает, что сохраняется вероятность реализации ряда сценариев, которые будут способствовать уменьшению инфляционного давления и оживлению восстановления экономики. Среди них – передача Украине доходов от заблокированных российских активов. Соглашение об этом может быть достигнуто лидерами стран G7 на саммите в Италии 13 июня. По данным японского портала Nikkei, для этого при Всемирном банке будет создан специальный фонд. По информации издания, страны «большой семерки» внесут свой вклад в фонд в виде кредитов. Для их погашения используют прибыль от инвестирования замороженных активов.