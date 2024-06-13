Банк Украины снизит учетную ставку третий раз подряд – до 13%

В сегодняшнем пресс-релизе НБУ сообщает, что сохраняется вероятность реализации ряда сценариев, которые будут способствовать уменьшению инфляционного давления и оживлению восстановления экономики. Среди них – передача Украине доходов от заблокированных российских активов. Соглашение об этом может быть достигнуто лидерами стран G7 на саммите в Италии 13 июня. По данным японского портала Nikkei, для этого при Всемирном банке будет создан специальный фонд. По информации издания, страны «большой семерки» внесут свой вклад в фонд в виде кредитов. Для их погашения используют прибыль от инвестирования замороженных активов.