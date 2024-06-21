НКЦ вернет участникам торгов заблокированные на фоне санкций США доллары и евро

«Московская биржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении группы <...>. Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будут осуществлены до 28 июня 2024 г. по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 г. по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 г.», – указано в сообщении.