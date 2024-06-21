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НКЦ вернет участникам торгов заблокированные на фоне санкций США доллары и евро

Ведомости

Национальный клиринговый центр (НКЦ) вернет участникам торгов и их клиентам доллары США и евро, доступные после частичной блокировки валютного обеспечения на фоне санкций, путем конвертации указанной валюты в российские рубли. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

«Московская биржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении группы <...>. Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будут осуществлены до 28 июня 2024 г. по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 г. по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 г.», – указано в сообщении.

12 июня минфин США включил в новый санкционный список Мосбиржу. Затем 13 июня Великобритания вслед за США включила в санкционные списки Мосбиржу, НКЦ и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Как сообщил ЦБ, комментируя ситуацию, официальный курс рубля останется единым и рыночным – его будут рассчитывать по внебиржевому рынку.

В качестве реакции на действия США российские брокеры 13 июня объявили о валютных ограничениях. 14 июня «Ведомости» со ссылкой на представителя кабмина писали, что правительство контролирует сложившуюся ситуацию, связанную с новыми санкциями против Мосбиржи, и совместно с Банком России продолжит ее ежедневный мониторинг. В сложившейся ситуации экспортеры смогут продавать доллары и евро на внебиржевом рынке, сообщал тогда представитель правительства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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