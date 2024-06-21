НКЦ вернет участникам торгов заблокированные на фоне санкций США доллары и евро
Национальный клиринговый центр (НКЦ) вернет участникам торгов и их клиентам доллары США и евро, доступные после частичной блокировки валютного обеспечения на фоне санкций, путем конвертации указанной валюты в российские рубли. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
«Московская биржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении группы <...>. Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будут осуществлены до 28 июня 2024 г. по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 г. по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 г.», – указано в сообщении.
12 июня минфин США включил в новый санкционный список Мосбиржу. Затем 13 июня Великобритания вслед за США включила в санкционные списки Мосбиржу, НКЦ и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Как сообщил ЦБ, комментируя ситуацию, официальный курс рубля останется единым и рыночным – его будут рассчитывать по внебиржевому рынку.
В качестве реакции на действия США российские брокеры 13 июня объявили о валютных ограничениях. 14 июня «Ведомости» со ссылкой на представителя кабмина писали, что правительство контролирует сложившуюся ситуацию, связанную с новыми санкциями против Мосбиржи, и совместно с Банком России продолжит ее ежедневный мониторинг. В сложившейся ситуации экспортеры смогут продавать доллары и евро на внебиржевом рынке, сообщал тогда представитель правительства.