Минсельхоз предложил скорректировать условия выдачи сельской ипотеки

Согласно инициативе, сельские населенные пункты и поселки городского типа, расстояние от которых до административных центров субъектов РФ по дорогам общего пользования не превышает 50 км, а также те, которые находятся не более чем в 30 км от города с населением более 100 000 человек, более не участвуют в программе. Кроме того, к сельским территориям не будут относиться села и поселки, которые находятся менее чем в 50 км от Севастополя.