Минсельхоз предложил скорректировать условия выдачи сельской ипотеки
Минсельхоз предлагает убрать из программы сельской ипотеки населенные пункты и поселки городского типа, близкие к столицам и городам с населением более 100 000 человек. Это следует из соответствующего проекта постановления правительства РФ.
Как отмечает «Коммерсантъ», первым обративший внимание на проект, предполагается, что новые изменения позволят снизить нагрузку на федеральный бюджет. Сельская ипотека – это программа льготного кредитования на покупку или строительство жилья на сельских территориях и в сельских агломерациях. С 2022 г. программа является бессрочной, ставка по сельской ипотеке не превышает 3%, а максимальная сумма займа – 6 млн руб.
Согласно инициативе, сельские населенные пункты и поселки городского типа, расстояние от которых до административных центров субъектов РФ по дорогам общего пользования не превышает 50 км, а также те, которые находятся не более чем в 30 км от города с населением более 100 000 человек, более не участвуют в программе. Кроме того, к сельским территориям не будут относиться села и поселки, которые находятся менее чем в 50 км от Севастополя.
По информации «Коммерсанта», с 1 июля 2024 г. заявок на сельскую ипотеку стало больше, а об опасениях властей по поводу роста спроса на другие программы с господдержкой после отмены общей льготной ипотеки может также свидетельствовать недавнее изменение условий выдачи IT-ипотеки.
31 июля 2024 г. стало известно о том, что правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки для IТ-специалистов, но теперь у нее будут новые условия. В частности, воспользоваться ею не смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга, для остальных же предельная ставка составит 6% годовых (ранее была 5%).