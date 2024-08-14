ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за ненадлежащей рекламы в метро
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения в рекламе «счета для бизнеса», распространяемой в Московском метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Граждане пожаловались в ФАС на содержащееся в рекламе банка утверждение: «Платежи и переводы для бизнеса за 0 руб.». При этом на сайте кредитной организации было указано, что ограничение по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляло до 10 млн руб. в месяц. Причем эти условия действовали только в рамках подписки для новых клиентов с выручкой до 500 млн руб. в год при открытии счета на двух пакетах услуг.
ФАС посчитала, что такие действия содержат признаки нарушения закона о рекламе. Если вина Альфа-банка будет установлена, финансовой организации грозит штраф.
9 августа стало известно, что ФАС России возбудила дело против Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. По данным ведомства, карту предлагалось заказать бесплатно, при этом в подробных условиях уточнялось, что покупки без процентов возможны только в течение 30 дней с даты заключения договора, а снять наличными без процентов можно не более 50 000 руб. в течение льготного периода 60 дней. Эта информация размещалась мелким шрифтом в течение короткого времени.
31 июля ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за некорректного сравнения в рекламном ролике, а 1 июля признала ненадлежащей рекламу суперкешбэка и программы лояльности банка и выдало организации два предписания.