ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за ненадлежащей рекламы в метро

Граждане пожаловались в ФАС на содержащееся в рекламе банка утверждение: «Платежи и переводы для бизнеса за 0 руб.». При этом на сайте кредитной организации было указано, что ограничение по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляло до 10 млн руб. в месяц. Причем эти условия действовали только в рамках подписки для новых клиентов с выручкой до 500 млн руб. в год при открытии счета на двух пакетах услуг.