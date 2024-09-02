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Банки КНР перестали принимать деньги из-за русских имен в платежных документах

Ведомости

Китайские банки начали отказывать в приеме денежных средств, если в платежных документах указаны русские имена. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина.

По словам Порошина, такие случаи фиксируются с середины июля и импортерам теперь приходится готовить полный комплект документов для транзакций через третьих лиц.

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский добавил, что поводом для отмены платежей также становилось использование кириллицы. По его словам, китайские партнеры пытаются исключить любую возможную угрозу из-за опасения вторичных санкций.

Проблемы с переводами в Китай из России начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК.

29 июля стало известно, что около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ. Собеседники газеты «Коммерсантъ» утверждали, что платежи могут находиться на счетах по несколько недель, после чего их возвращают обратно без объяснения причин. 

Reuters в тот же день писало, что китайские государственные банки «массово» прекращают операции с Россией, задерживая платежи на миллиарды юаней. По информации агентства, некоторые российские компании используют цепочки посредников в третьих странах для обхода проверок соответствия. В результате расходы на обработку транзакций выросли до 6% от платежей по транзакциям с почти нулевых показателей ранее. При этом сделки с Китаем не вызывают серьезной обеспокоенности у высшего руководства России, поскольку платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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