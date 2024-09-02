Банки КНР перестали принимать деньги из-за русских имен в платежных документах
Китайские банки начали отказывать в приеме денежных средств, если в платежных документах указаны русские имена. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина.
По словам Порошина, такие случаи фиксируются с середины июля и импортерам теперь приходится готовить полный комплект документов для транзакций через третьих лиц.
Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский добавил, что поводом для отмены платежей также становилось использование кириллицы. По его словам, китайские партнеры пытаются исключить любую возможную угрозу из-за опасения вторичных санкций.
Проблемы с переводами в Китай из России начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК.
29 июля стало известно, что около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ. Собеседники газеты «Коммерсантъ» утверждали, что платежи могут находиться на счетах по несколько недель, после чего их возвращают обратно без объяснения причин.
Reuters в тот же день писало, что китайские государственные банки «массово» прекращают операции с Россией, задерживая платежи на миллиарды юаней. По информации агентства, некоторые российские компании используют цепочки посредников в третьих странах для обхода проверок соответствия. В результате расходы на обработку транзакций выросли до 6% от платежей по транзакциям с почти нулевых показателей ранее. При этом сделки с Китаем не вызывают серьезной обеспокоенности у высшего руководства России, поскольку платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят.