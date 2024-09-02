Банки КНР перестали принимать деньги из-за русских имен в платежных документах

Reuters в тот же день писало, что китайские государственные банки «массово» прекращают операции с Россией, задерживая платежи на миллиарды юаней. По информации агентства, некоторые российские компании используют цепочки посредников в третьих странах для обхода проверок соответствия. В результате расходы на обработку транзакций выросли до 6% от платежей по транзакциям с почти нулевых показателей ранее. При этом сделки с Китаем не вызывают серьезной обеспокоенности у высшего руководства России, поскольку платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят.