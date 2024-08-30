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Reuters: в августе усилились платежные барьеры России с Китаем

Ведомости

Некоторые российские компании сталкиваются с растущими задержками и издержками при расчетах с торговыми партнерами в Китае, что оставляет транзакции на десятки миллиардов юаней в подвешенном состоянии, сообщает Reuters со ссылкой на российские источники.

Китайские государственные банки «массово» прекращают операции с Россией, задерживая платежи на миллиарды юаней, сообщил агентству Reuters источник, близкий к правительству. Агентство напомнило, что после того как в июне минфин США пригрозил вторичными санкциями банкам Китая и других стран за сотрудничество с Россией, китайские банки начали занимать очень строгую позицию в отношении транзакций, разделяя валюту и замедляя платежи.

По информации агентства, некоторые российские компании используют цепочки посредников в третьих странах для обработки своих транзакций и обхода проверок соответствия, проводимых китайскими банками. В результате расходы на обработку транзакций выросли до 6% от платежей по транзакциям с почти нулевых показателей ранее. Но сделки с Китаем не вызывают серьезной обеспокоенности у высшего руководства России, поскольку платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят.

29 июля стало известно, что около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ. Собеседники «Коммерсанта» утверждали, что платежи могут находиться на счетах по несколько недель, после чего их возвращают обратно без объяснения причин. Проблемы с переводами в Китай из России начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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