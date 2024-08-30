Reuters: в августе усилились платежные барьеры России с Китаем
Некоторые российские компании сталкиваются с растущими задержками и издержками при расчетах с торговыми партнерами в Китае, что оставляет транзакции на десятки миллиардов юаней в подвешенном состоянии, сообщает Reuters со ссылкой на российские источники.
Китайские государственные банки «массово» прекращают операции с Россией, задерживая платежи на миллиарды юаней, сообщил агентству Reuters источник, близкий к правительству. Агентство напомнило, что после того как в июне минфин США пригрозил вторичными санкциями банкам Китая и других стран за сотрудничество с Россией, китайские банки начали занимать очень строгую позицию в отношении транзакций, разделяя валюту и замедляя платежи.
По информации агентства, некоторые российские компании используют цепочки посредников в третьих странах для обработки своих транзакций и обхода проверок соответствия, проводимых китайскими банками. В результате расходы на обработку транзакций выросли до 6% от платежей по транзакциям с почти нулевых показателей ранее. Но сделки с Китаем не вызывают серьезной обеспокоенности у высшего руководства России, поскольку платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят.
29 июля стало известно, что около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ. Собеседники «Коммерсанта» утверждали, что платежи могут находиться на счетах по несколько недель, после чего их возвращают обратно без объяснения причин. Проблемы с переводами в Китай из России начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК.