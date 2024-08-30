Reuters: в августе усилились платежные барьеры России с Китаем

29 июля стало известно, что около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ. Собеседники «Коммерсанта» утверждали, что платежи могут находиться на счетах по несколько недель, после чего их возвращают обратно без объяснения причин. Проблемы с переводами в Китай из России начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК.