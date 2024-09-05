Суд РФ наложил арест на акции Райффайзенбанка в России
Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на пакет акций Райффайзенбанка в качестве обеспечительных мер по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Об этом сообщается на сайте Raiffeisen Bank International (RBI).
В банке пояснили, что решение связано с судебным разбирательством, инициированным Rasperia Trading Limited в России против Strabag SE, ее основных австрийских акционеров и АО «Райффайзенбанк». Райффайзенбанк упоминается в иске как имеющий отношение к другим ответчикам, хотя и не обвиняется в каких-либо правонарушениях, подчеркнули в банке. Теперь RBI не может передать свои акции в АО «Райффайзенбанк», что усложняет процесс продажи контрольного пакета «и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам».
«Распериа трейдинг лимитед» подала в Арбитражный суд иск против 10 компаний, в том числе Райффайзенбанк 19 августа. В качестве третьего лица привлечен Банк России. «Распериа» сообщала, что с 2022 г. ее не допускают к собраниям акционеров Strabag и размыли ее долю в компании. «Распериа» оценивает нанесенный ущерб почти в 2 млрд евро, что составляет стоимость принадлежащего ей пакета акций в Strabag плюс невыплаченные дивиденды.
До 2019 г. контролирующим акционером «Расперии» был бизнесмен Олег Дерипаска, который затем утратил этот контроль, продав большую часть акций другим инвесторам. В марте 2024 г. Дерипаска полностью вышел из состава акционеров «Расперии».
О планах сократить бизнес в России австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заявил еще весной 2022 г., но приступил к этому лишь когда усилилось давление со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. По требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Аналогичное сокращение должно произойти и в части международных платежей.
В конце июля гендиректор группы Йохан Штробль заявил, что наиболее вероятным сценарием станет продажа 60% бизнеса в России и сохранение за RBI оставшихся 40%. Одобрить сделку необходимо пяти регуляторам, в числе которых – Банк России, правительство РФ, ЕЦБ, австрийский банковский регулятор (FSMA) и Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).