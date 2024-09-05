Суд РФ наложил арест на акции Райффайзенбанка в России

О планах сократить бизнес в России австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заявил еще весной 2022 г., но приступил к этому лишь когда усилилось давление со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. По требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Аналогичное сокращение должно произойти и в части международных платежей.