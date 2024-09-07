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В Киргизии рассказали о новом порядке проведения платежей

Ведомости

Платежи через Киргизию продолжаются, только по новому порядку, заявил министр экономики страны Данияр Амангельдиев в интервью «РИА Новости».

Национальный банк Киргизии запретил проводить платежи и расчеты без реальной поставки товаров на территорию страны. «Это сделано для упорядочения торговых потоков. Без реальной поставки – это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей. У банков будет ясная картина: получится отсечь сомнительные операции», – сказал министр.

По его словам, уже была создана киргизская торговая компания, которая будет осуществлять платежи, а «операции будут дешевле, чем в банках». Амангельдиев добавил, что по текущим платежам ограничений нет. Банкам будет проще решать вопрос проведения комплаенса, гарантирующего чистоту финансовых операций.

6 сентября Нацбанк Киргизии на год запретил осуществлять платежи и проводить расчеты без реальной поставки товаров на территорию страны. Правилом запрещается осуществлять расчеты по контрактам, предметом которых являются товары, работы или услуги, следующие из иностранных государств или в них, без реальной поставки на территорию страны. Постановление не распространяется на уполномоченные государственные компании, определенные кабмином республики.

«Ведомости» 3 сентября писали, что сейчас происходит трансформация российско-китайских расчетов, которая сводится к смене банков-корреспондентов и их географии. Это связано с санкционными рисками для крупных кредитных организаций.

Банк России в обзоре «Региональная экономика» отмечал, что каждая четвертая компания-экспортер в июле столкнулась с трудностями при расчетах с иностранными контрагентами. Основными проблемами стали блокировка платежей, их возврат, а также долгие сроки зачисления средств. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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