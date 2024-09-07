В Киргизии рассказали о новом порядке проведения платежей

6 сентября Нацбанк Киргизии на год запретил осуществлять платежи и проводить расчеты без реальной поставки товаров на территорию страны. Правилом запрещается осуществлять расчеты по контрактам, предметом которых являются товары, работы или услуги, следующие из иностранных государств или в них, без реальной поставки на территорию страны. Постановление не распространяется на уполномоченные государственные компании, определенные кабмином республики.