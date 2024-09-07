В Киргизии рассказали о новом порядке проведения платежей
Платежи через Киргизию продолжаются, только по новому порядку, заявил министр экономики страны Данияр Амангельдиев в интервью «РИА Новости».
Национальный банк Киргизии запретил проводить платежи и расчеты без реальной поставки товаров на территорию страны. «Это сделано для упорядочения торговых потоков. Без реальной поставки – это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей. У банков будет ясная картина: получится отсечь сомнительные операции», – сказал министр.
По его словам, уже была создана киргизская торговая компания, которая будет осуществлять платежи, а «операции будут дешевле, чем в банках». Амангельдиев добавил, что по текущим платежам ограничений нет. Банкам будет проще решать вопрос проведения комплаенса, гарантирующего чистоту финансовых операций.
6 сентября Нацбанк Киргизии на год запретил осуществлять платежи и проводить расчеты без реальной поставки товаров на территорию страны. Правилом запрещается осуществлять расчеты по контрактам, предметом которых являются товары, работы или услуги, следующие из иностранных государств или в них, без реальной поставки на территорию страны. Постановление не распространяется на уполномоченные государственные компании, определенные кабмином республики.
«Ведомости» 3 сентября писали, что сейчас происходит трансформация российско-китайских расчетов, которая сводится к смене банков-корреспондентов и их географии. Это связано с санкционными рисками для крупных кредитных организаций.
Банк России в обзоре «Региональная экономика» отмечал, что каждая четвертая компания-экспортер в июле столкнулась с трудностями при расчетах с иностранными контрагентами. Основными проблемами стали блокировка платежей, их возврат, а также долгие сроки зачисления средств.