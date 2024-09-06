ЦБ Киргизии запретил платежи без реальной поставки товаров на территорию страны
Национальный банк Киргизии на год запретил осуществлять платежи и проводить расчеты без реальной поставки товаров на территорию страны. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте регулятора.
ЦБ Киргизии запретил осуществлять расчеты по контрактам, предметом которых являются товары, работы или услуги, следующие из иностранных государств или в них, без реальной поставки на территорию страны. Постановление не распространяется на уполномоченные государственные компании, определенные кабмином республики. Оно вступает в силу через три недели со дня официального опубликования.
Банки Киргизии пользовались популярностью у российских импортеров для транзита оплаты импорта из Китая и других стран. «Ведомости» писали, что сейчас происходит трансформация российско-китайских расчетов, которая сводится к смене банков-корреспондентов и их географии. Это связано с санкционными рисками для крупных кредитных организаций.
В июле каждая четвертая компания-экспортер столкнулась с трудностями при расчетах с иностранными контрагентами, сообщал Банк России по результатам мониторинга. Основными проблемами стали блокировка платежей, их возврат, а также долгие сроки зачисления средств. Доля отказов в платежах через банки Центральной Азии в июле выросла до 30%. Проблема наблюдается с банками Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.