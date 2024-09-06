ЦБ Киргизии запретил платежи без реальной поставки товаров на территорию страны

ЦБ Киргизии запретил осуществлять расчеты по контрактам, предметом которых являются товары, работы или услуги, следующие из иностранных государств или в них, без реальной поставки на территорию страны. Постановление не распространяется на уполномоченные государственные компании, определенные кабмином республики. Оно вступает в силу через три недели со дня официального опубликования.