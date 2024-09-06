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ЦБ Киргизии запретил платежи без реальной поставки товаров на территорию страны

Ведомости

Национальный банк Киргизии на год запретил осуществлять платежи и проводить расчеты без реальной поставки товаров на территорию страны. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте регулятора.

ЦБ Киргизии запретил осуществлять расчеты по контрактам, предметом которых являются товары, работы или услуги, следующие из иностранных государств или в них, без реальной поставки на территорию страны. Постановление не распространяется на уполномоченные государственные компании, определенные кабмином республики. Оно вступает в силу через три недели со дня официального опубликования.

Банки Киргизии пользовались популярностью у российских импортеров для транзита оплаты импорта из Китая и других стран. «Ведомости» писали, что сейчас происходит трансформация российско-китайских расчетов, которая сводится к смене банков-корреспондентов и их географии. Это связано с санкционными рисками для крупных кредитных организаций.

В июле каждая четвертая компания-экспортер столкнулась с трудностями при расчетах с иностранными контрагентами, сообщал Банк России по результатам мониторинга. Основными проблемами стали блокировка платежей, их возврат, а также долгие сроки зачисления средств. Доля отказов в платежах через банки Центральной Азии в июле выросла до 30%. Проблема наблюдается с банками Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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