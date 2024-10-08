Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

ЦБ: крупнейшие экспортеры в сентябре снизили продажу валюты на 30%

Ведомости

Российские крупнейшие экспортеры в сентябре снизили продажу валюты на 30% по сравнению с августом, до $8,3 млрд, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.

«Снижение чистых продаж связано с изменением структуры расчетов по экспорту, в которой все большую роль стали играть расчеты в рублях», – пояснил регулятор.

Спрос на рубль в сентябре со стороны иностранных покупателей формировал зеркальное предложение иностранной валюты, что нашло отражение в повышении продаж такой валюты на внутреннем рынке со стороны российских банков. Продажа валюты банками компенсировала снижение продаж у компаний, благодаря чему вышло сохранить баланс спроса и предложения иностранной валюты на рынке.

В сентябре физлица впервые с августа 2023 г. перешли от нетто-покупок иностранной валюты к нетто-продажам и продали валюты на 55 млрд руб. (в августе прошлого года – на 6,7 млрд руб.).

В июне правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров. Теперь экспортеры должны зачислять на счета в российских банках 60% иностранной валюты, полученной от экспорта. Ранее этот порог был установлен на уровне 80%.

Требование об обязательной продаже валютной выручки было установлено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 г. На тот момент первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что благодаря введенному требованию в начале 2024 г. курс доллара снизился и установился на уровне около 90 руб. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина утверждала, что важность этого инструмента для стабилизации курса рубля уступает другим мерам.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных