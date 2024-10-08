ЦБ: крупнейшие экспортеры в сентябре снизили продажу валюты на 30%
Российские крупнейшие экспортеры в сентябре снизили продажу валюты на 30% по сравнению с августом, до $8,3 млрд, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.
«Снижение чистых продаж связано с изменением структуры расчетов по экспорту, в которой все большую роль стали играть расчеты в рублях», – пояснил регулятор.
Спрос на рубль в сентябре со стороны иностранных покупателей формировал зеркальное предложение иностранной валюты, что нашло отражение в повышении продаж такой валюты на внутреннем рынке со стороны российских банков. Продажа валюты банками компенсировала снижение продаж у компаний, благодаря чему вышло сохранить баланс спроса и предложения иностранной валюты на рынке.
В сентябре физлица впервые с августа 2023 г. перешли от нетто-покупок иностранной валюты к нетто-продажам и продали валюты на 55 млрд руб. (в августе прошлого года – на 6,7 млрд руб.).
В июне правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров. Теперь экспортеры должны зачислять на счета в российских банках 60% иностранной валюты, полученной от экспорта. Ранее этот порог был установлен на уровне 80%.
Требование об обязательной продаже валютной выручки было установлено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 г. На тот момент первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что благодаря введенному требованию в начале 2024 г. курс доллара снизился и установился на уровне около 90 руб. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина утверждала, что важность этого инструмента для стабилизации курса рубля уступает другим мерам.